El Frigoríficos comienza en casa ante el Logroño

El Logroño La Rioja será el primer rival del Frigoríficos del Morrazo en su nuevo proyecto en la Liga Asobal Plenitude. El conjunto que dirige Nacho Moyano recibirá al cuadro riojano –que fue rival en los cuartos de final de la Copa del Rey la pasada temporada– el sábado 9 de septiembre en el pabellón de O Gatañal. Los cangueses tendrán enfrente a uno de los conjuntos que mejor se está reforzando en un inicio de calendario que traerá a continuación otros tres encuentros ante rivales de un nivel más parejo. Serán el Ángel Ximénez Puente Genil a domicilio, el Benidorm en casa y el Viveros Herol Nava fuera.

El técnico madrileño reconocía que “a priori, la sensación es que el Logroño no es el mejor rival para empezar, porque se ha reforzado mucho y porque llegará rodado al jugar la Supercopa Ibérica”, pero también apuntaba que el hecho de coger los rivales que va dejando el Ademar “es positivo para poder analizarlos. Luego hay que ver, porque hay cosas que me convencen y otras no tanto. Es como todos los sorteos”. Tras el Logroño asume que “llegarán equipos de nivel parejo al nuestro. Uno nunca sabe si es mejor tenerlos juntos o escalonarlos”. En conjunto, admite que “salvo el Logroño, no parece un mal inicio, porque también recibimos al Anaitasuna. El Benidorm ha hecho muchos cambios y habrá que ver cómo lo cogemos, el Anaitasuna se nos está dando bien en los últimos años...”. En cuanto a las salidas, apunta que “Puente Genil, Nava y Sinfín no se nos han dado bien, salvo los santanderinos, pero no son malos rivales. Eso sí, el calendario al final lo haces bueno o malo tú”.

En el apartado positivo Moyano incluye el hecho de jugar fuera de casa en la primera vuelta ante los dos recién ascendidos, Nava y Puerto Sagunto, además de con el Blendio Sinfín. “Son tres equipos a priori de nuestra liga con los que jugaremos en casa en la segunda vuelta”, señala. En la recta final del campeonato tocará medirse a Bidasoa fuera y a Barcelona en casa antes de los dos últimos partidos de Liga, frente a Torrelavega a domicilio y contra el Atlético Valladolid en O Gatañal. “Son dos equipos que pueden llegar a esos duelos sin jugarse nada y no ser malos rivales, pero todo esto depende de tantas cosas que hacer cálculos a estas alturas es muy complicado”, manifiesta Moyano. Lo mejor de todo es que el Cangas volverá a despedir el campeonato ante los suyos, toda una garantía en caso de haber algo importante en juego.

El otro elemento importante es que el Cangas disputará siete encuentros en casa en la primera vuelta y ocho en la segunda, si bien se puede hablar de equilibrio máximo, toda vez que el intratable Fútbol Club Barcelona visitará O Gatañal en esa segunda vuelta.