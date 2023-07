La bandera de Zierbena contradijo a la de Fabrika disputada el sábado. Dejó resultados sorprendente y hasta una lucha, por momentos hermosa, entre un aspirante a todo como Orio y un recién ascendido como Samértolameu . ¡Quién lo habría dicho el sábado después de ser últimos y con malas sensaciones!. Pero sí, es lo que tiene el principio de temporada y esa ola que es caprichosa y que no está sujeta a entrenos, ni a paladas gigantescas. Así que Samértolameu volvió a demostrar que tiene nivel para permanecer en la categoría, que sabe cabalgar en esa ola y obtuvo la décima posición, que recordaba a la regata de A Coruña.

El entrenador de Meira, David Costa, dijo el sábado que no estaba preocupado por esa última posición en Zierbena, que no sabía lo que había que cambiar. Y el resultado le dio la razón. Cambió reglajes la embarcación y puso más peso en su interior, con una tripulación más pesada. De esta forma, la embarcación se volvió más competitiva, para nada se parecía a la del día anterior. Fluía el remo y se pudo mantener una regularidad que la hizo competir en un momento con Orio y ser capaz de ganar en tiempo a Donostiarra, que el sábado había ganado la bandera de Fabrika.

Comenta David Costa que, tal vez, ese golpe de realidad que llevaron el sábado les vino bien. Se aguantó mejor el ritmo y eso es fundamental, algo que se adquiere solo con el entrenamiento. “Ya dije el sábado que estaba triste por la última posición pero que no estaba preocupado, que sabía lo que había que tocar para mejorar, y así fue”. David Costa destaca también la igualdad de la competición que se vio reflejada este fin de semana, que lo mismo la primera de un día es la última del día siguiente. “Nosotros vamos a estar siempre ahí. Tendrán que contar con Meira. Tal vez algunos no lo pensaban, pero tendrán que hacerlo. No hay regatas fáciles y nosotros las vamos a pelar todas”, señala el entrenador de Meira.

Para el próximo fin de semana hay contrarreloj en la ría de Bilbao, en un campo de regatas donde se encuentra el Museo Guggenheim. Una prueba muy difícil para Samértolameu, donde no hay olas y todo se dirime a golpe de fuerza.