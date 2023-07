“Ni la semana pasada éramos tan buenos ni hoy fuimos tan malos”. Son las palabras del David Costa, el entrenador de la SD Samertolameu, que tuvo un muy mal día en la bandera de Fabricka, en Donosti. Quedaron últimos en su tanda y en la clasificación de la regata. Pero lo peor no fue eso, sino las sensaciones que dejaron desde el principio, con falta de ritmo y sin ver a la embarcación luchar ni por la penúltima posición. SD Samertolameu venía de conquistar el noveno puesto en la regata de A Coruña, donde este recién ascendido sorprendió en su estreno de temporada. Aún así, hay que recordar que David Costa ya era crítico con la tripulación. Aseguró que se había cumplido con el objetivo, pero que no estaba contento. Y no estaba contento, porque pensó que se podía haber rescatado un punto más. Ayer, a pesar de lo ocurrido, David Costa no se sentía preocupado. Afirma que la remada fue buena y que sabe dónde se pueden corregir cosas. Comenta que falto ritmo, pero ya desde el calentamiento y que el bote se hizo demasiado duro. Pero no pone excusas. “No fuimos competitivos. No le voy a echar la culpa a nadie. La culpa la tenemos nosotros. Pero lo bueno es que hoy tenemos otra regata y podemos hacer borrón y cuenta nueva. Pero hay que darse cuenta que estamos luchando contra unos superequipazos, que nadie dijo que esto iba a ser fácil y que el objetivo sigue siendo en de mantenerse en la categoría”.

David Costa sabe que la temporada es larga, que quedan muchas regatas y que es cuestión de probar, probar y probar. Pero insisto, las sensaciones en la remada no fueron malas. Hoy tenemos se nos ofrece otra posibilidad de no quedarnos con mal cuerpo este fin de semana. Lo cierto es que la regata de Samertolameu fue muy floja, siempre en última posición, para nada recordaba la lucha que mantuvo en las aguas de A Coruña. Parecía como que la tripulación tuviese la mente en otra cosa. Tal vez le pudo la responsabilidad de volver a repetir el éxito de A Coruña, porque fue un éxito, dado la juventud del equipo. Pero hoy será otro día.