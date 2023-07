“La gran diferencia con la Bundesliga es que allí no hay equipo sin dos porteros top”

Llegó con apenas 19 años al Frigoríficos del Morrazo y dos temporadas le bastaron para ganarse el favor de la afición, ser elegido mejor extremo izquierdo de la Asobal y dar el salto a la selección. Dani Fernández acaba de completar su primera temporada en el Stuttgart de la Bundesliga y está de regreso en Cangas, con la organización del primer campus que lleva su nombre. Un total de cien jóvenes de diferentes puntos de España disfrutan de una semana de balonmano y actividades paralelas de la mano de un equipo organizador de 15 personas con el joven jugador como imagen.

Dani Fernández sigue quemando etapas en su progresión a pasos agigantados, pero sin perder el vínculo especial que lo ata a Cangas, el lugar que le sirvió para dar el salto a la élite.

– Ha completado su primer año en la Bundesliga. ¿Cómo valora la experiencia?

– Muy positivamente, sin duda, teniendo en cuenta todas las situaciones de un primer año fuera de tu país, con una dinámica de equipo, un calendario o un estilo de vida muy diferentes. También ha sido un año en el que me han afectado temas como el despido del entrenador que me trajo, pero al final encontré la estabilidad en el equipo y me he sentido importante y valorado. El Mundial con la selección también me ayudó mucho.

– El cese de Roi Sánchez, el técnico que apostó por usted, tuvo que ser un palo.

– Sí, fue un palo bastante grande, no tanto en lo deportivo como en lo mental. Estaba contento, jugando bien y llega esto, partiendo de la base de que soy un jugador de 21 años y que no se puede pretender que lo haga como Sagosen después de cinco temporadas en la Bundesliga.

– Estamos hablando de que ha anotado 99 goles en su primer año en Alemania, con una adaptación casi tan rápida como la que tuvo en el Frigoríficos.

– Sí, parecida. Al principio siempre cuesta, pero yo ya me notaba muy bien. Vas aprendiendo, conociendo a los compañeros... Lo bueno es que allí se permiten mucho los contactos y eso me ha favorecido. Creo que ha sido la temporada en la que más balones robé.

– A nivel de equipo el Stuttgart logró la salvación con solvencia, aunque no sé si esa era la aspiración.

– Tenemos bastante margen de mejora en lo colectivo. El club apuesta por estar en la zona media de la tabla, tiene potencial económico para hacerlo y hace falta estabilizar un grupo. El año pasado llegamos nueve jugadores y en este ha habido un alta y una baja. Por eso creo que esta temporada va a ser mucho mejor.

– ¿Hay mucha diferencia entre el balonmano de la Asobal y el que ha vivido en la Bundesliga?

– Sin duda. Es otra velocidad, otro ritmo. Al ser extremo no noto tanto si un primera línea es de 100 o de 120 kilos. En Asobal la gente tiene más calidad porque es inferior en físico. Donde más he notado la diferencia es en la portería. No hay equipo que no tenga dos porteros de nivel internacional. Pero creo que también me favorece, porque soy un jugador hábil y los porteros con más calidad entran más al trapo.

– ¿Ya ha escuchado cantos de sirena para fichar por otros clubes, a pesar de que tiene contrato?

– Mi idea es quedarme este año, que creo que va a ser muy positivo para mí. He tenido una temporada de adaptación y esta será de asentamiento.

– Además de la Bundesliga, esta temporada se ha asentado con los Hispanos.

– Es verdad que nunca puedes contar con esto al cien por cien, sino que es algo que va llegando poco a poco. Ir al Mundial fue un premio muy grande, que te llega de rebote, por la lesión de Aitor. Salí reforzado y muy satisfecho porque encima ganamos el bronce. Ahora hay que pensar en el Europeo y en los Juegos Olímpicos si conseguimos allí la plaza.

– Sería absurdo preguntarle si hay seguido y visto los partidos del Frigoríficos del Morrazo.

– De los 30 he visto 31 [risas]. Lo han hecho muy bien porque se han salvado, aunque a veces se deje de valorar la permanencia. Ha sido una temporada con muchos cambios y con bajas, en la que ha habido que cambiar los objetivos. Ahora parece que comienza un nuevo ciclo. Yo al Cangas le sigo deseando lo mejor.

“Mi ilusión es devolver algo de lo que me Cangas me dio”

– Ha traído su campus a Cangas. ¿Por qué esta elección?

– Era una idea que mi padre y yo teníamos en mente desde hace bastante tiempo, y quisimos aprovechar el buen año con el club y con la selección. Cangas es el sitio ideal, por el cariño que le tengo y por las facilidades que nos han dado.

– La respuesta ha sido fantástica, cubriendo todas las plazas.

– Sí, ha sido un éxito. Tenemos las cien plazas, el número ideal, porque con más gente se perdería la esencia. Y el precio es relativo. Si ves los campus de este tipo en Barcelona ninguno baja de los 700-800 euros.

– ¿Qué le parecen las quejas de otros clubes?

– No quiero entrar en polémicas. Los contactos con los dueños de las instalaciones fueron en septiembre y cerramos eso y el alojamiento en octubre. Creo que es una actividad que atrae turismo al pueblo y mi ilusión es devolver a Cangas algo de lo que me ha dado.