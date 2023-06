La SD Samertolaméu prepara su gran cita

“Estamos con un poco de inquietud, de no saber dónde vas a estar. Confiamos en el trabajo que hemos hecho, no de ahora, sino incluso con la base de Dani Pérez, pero lo cierto es que vamos a la guerra sin saber de los demás”. Con estas palabras refleja David Costa, técnico de la Sociedad Deportiva Samertolaméu, la incertidumbre pero también la ilusión con la que su equipo afronta este fin de semana el arranque de la temporada en la Liga Eusko Label de Traineras. El preparador, que estrena un cargo que compatibilizará con su función de remero, asegura que “el bote va bien, tiene una buena velocidad, la remada es buena. Pero tú lo puedes hacer de 10 y si hay otros 11 mejores que también lo hacen de 10, pues ya es otra cosa. Tú solo puedes controlar lo tuyo. Del resto no sabemos nada”.

Costa ha tenido que lidiar con las dificultades de montar un equipo competitivo en el regreso de los Tercos a la ACT. “Estoy contento con el trabajo que hemos hecho y con el equipo que tengo. Claro que me hubiese gustado tener un equipo más potente, de más vatios, pero hemos fichado lo que hemos podido. Este es el mejor equipo que podemos tener”, señala. Así, el éxito ha estado en mantener el bloque de la pasada temporada con la incorporación de nueve refuerzos. Desde Ares han llegado Sergio Enrique Rodríguez y Miguel Piñeiro; José Luis Patiño lo ha hecho desde Tirán y Alejandro Patiño desde Vilaxoán; José Parada ha vuelto tras un año de parón y Francisco Rodríguez ha subido del B. El capítulo de altas se completa con los patrones. La marcha de Martín Leborán a Orio ha obligado a reforzar una posición a la que regresan David Arosa y Jacobo Gayo. “Tenemos un equipo justo y para competir al menos necesitamos tener un patrón con garantías, con experiencia”. En esta dinámica se explica el retorno de Jacobo Gayo, que estará respaldado por otro patrón de garantías como David Arosa. Hay un tercer elemento, el del juvenil Lucas Freire. “Apunta maneras y tiene mucha proyección. Si viene con nosotros es porque le veo capacidad y quiero que vaya conociendo los campos, el ambiente...”, manifiesta el técnico de Meira. Con estos mimbres la SD Samertolaméu peleará por la permanencia. “Hagamos lo que hagamos hay que disfrutarlo siempre, aunque claro que no es lo mismo ser decimosegundo que quedar en otro puesto”, subraya el preparador, que asume asimismo que “tocará sufrir, en el día a día y en las regatas”. De cara al primer fin de semana en A Coruña reconoce que el equipo “está nervioso, porque somos solo unos pocos remeros los que hemos estado en la ACT”. Además de él mismo, en esa lista se incluyen Víctor Rodríguez, José Parada, José Ramón Durán, Dani Fernández, los dos fichajes de Ares y los patrones David Arosa y Jacobo Gayo. “Los veteranos tenemos que sacarle hierro al asunto para que todos pensemos solamente en ir palada a palada. El resto de lo que ocurra fuera del bote no son cosas que podamos controlar, así que no debemos perder tiempo con ellas”, afirma. Meira exhibe músculo antes de la ACT Un buen resultado en las dos primeras regatas de la temporada puede servir para reforzar la moral del equipo moañés y para ganar confianza en sus propias posibilidades. “Si nos salen bien las cosas, genial, pero no podemos relajarnos. Y si es al revés hay que aguantar. Lo que está claro es que no vamos a dar una palada por perdida. Somos tercos. Estamos acostumbrados a seguir y seguir”, advierte. Y lo ejemplifica con el pasado más reciente, el de la última temporada. “Sufrimos con Bueu hasta el último momento, y cuando se dio la oportunidad la aprovechamos y acabamos ascendiendo”, recalca. Y es que esta es una de las cualidades que destaca de su equipo, y que le vendrá muy bien en la presente temporada. “Somos fuertes de cabeza y no nos conformamos. Tenemos una mezcla de veteranía y juventud y el objetivo es centrarnos en ganar nuestra tanda, sin pensar en nada más”, sentencia. Calendario Meira afrontará un total de 18 regatas en julio y agosto antes del parón para la disputa de la Bandera de La Concha. A Coruña da el pistoletazo de salida con las dos pruebas del fin de semana para pasar posteriormente por Donosti (8 de julio), Ziérbena (9 de julio), Bilbao (15 de julio), Orio (16 de julio), Sestao (22 de julio), Castro Urdiales (23 de julio), Getxo (29 de julio), Santurtzi (30 de julio), Hondarribia (5 de agosto), Lekeitio (6 de agosto), Moaña (12 de agosto), Boiro (13 de agosto), Zarautz (19 y 20 de agosto), Ondárroa (26 de agosto) y Getaria (27 de agosto). Ya en septiembre habrá jornada en Bermeo (16) y Portugalete (17) para los ocho primeros clasificados, que coincidirá con el playoff de ascenso/descenso.