Jesús Parcero asume el banquillo del Bueu

El joven Jesús Parcero, cangués de 27 años, debutará esta temporada en un banquillo sénior entrenando al Club Deportivo Bueu. Sustituye en el cargo a Fran Rosales. El nuevo técnico ya dirigió en categorías inferiores del Alondras y como jugador militó en el propio CD Bueu entre los años 2019 y 2021 a las órdenes de Bruno Gago. “La oferta del Bueu me llegó de sorpresa y no me lo tuve que pensar. El viernes de la semana pasada me reuní con la directiva y el lunes me comunicaron que confiaban en mí. El martes ya comencé a reunirme uno a uno con los jugadores de la primera plantilla”, explica Parcero.

Esas conversaciones dieron sus frutos pues hasta 13 jugadores le dieron el visto bueno a seguir en el club de cara a la próxima temporada. Con otros cuatro está en conversaciones y del bloque del club que compitió en la 2022/23 parece que el Bueu solo perderá a Jorge Millán. “Es una respuesta increíble que quieran seguir, porque el bloque es muy bueno. Solo trataremos de completarlo con un par de retoques”, apunta el entrenador. El cangués explica que los jugadores que salgan de plantillas juveniles como la del Alondras pueden ser una oportunidad de mercado. “Sobre todo lo que buscamos es alguien en ataque, aunque es el puesto más solicitado y será complicado”, reconoce. El CD Bueu viene de cuajar una brillante campaña en Segunda Galicia, peleando el ascenso hasta el último momento. Finalmente ese objetivo se vio frustrado en el playoff. Tras esta campaña los bueueses afrontan su quinto año consecutivo en Segunda Gallega. La categoría recupera los derbis de O Morrazo con los ascensos del Marín y del Domaio. Jesús Parcero tiene por delante el reto de intentar mantener el ritmo de puntos de su predecesor en la pasada campaña. “Tendremos varios rivales con mucha inversión” Consciente del buen año que deja atrás el CD Bueu, Jesús Parcero está convencido de que “tendremos plantilla para competir a todos los rivales y en todos los partidos”. Pese a todo confiesa la “dificultad” de pelear por el ascenso de categoría. “Hay un grupo de clubes que hará una gran inversión para tratar de subir, empezando por el Romay, el Zacande o el Marcón Atlético. Por economía estarán por encima de nosotros, pero seguro que pelearemos por superarlos”. A falta del sorteo del calendario el míster entiende que la liga arrancará el 17 de septiembre, por lo que la plantilla del CD Bueu comenzará la pretemporada el 1 de agosto, para afrontar siete semanas de preparación física y táctica antes de que el balón eche a rodar oficialmente.