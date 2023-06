El Domaio está de fiesta. Al ascenso de su equipo masculino a Segunda Autonómica ha unido el pasado fin de semana el del equipo femenino sénior, que sube a Primera Gallega después de imponerse por 0-2 al Rosalía de Ourense, remontando el 2-3 adverso de la ida de la fase final. Las discípulas de Víctor González culminan de modo brillante su primer año de vida con un éxito que, ni mucho menos, esperaban. “El resultado está muy por encima de nuestras posibilidades, porque no estábamos ni entre las siete mejores plantillas. El mérito es enorme”, reconoce el técnico.

A Víctor González, coordinador del Domaio, le correspondió la labor de montar un equipo de cero, con una plantilla en la que llegaron a estar hasta 24 jugadoras, pero con escasa participación de muchas de ellas por diferentes razones. Las heroínas en mayor o menor medida han sido las porteras Chave y Mery; las defensas Iria, Popi, Eva, Jeni, Rut, Zaira y Centeno; las centrocampistas Luka, Paula, Lore, Marta, María, Moraña y Lety; y las atacantes Calvar, Lago, Cruz, Lara, Nuria, Llopis, Nadine, Eli y la infantil Aroa. “Muchas lo fueron dejando por temas personales, lesiones, etcétera, además de que teníamos a muchas niñas que era su primer año jugando”, dice.

El cuadro moañés partía desde la última categoría gallega, con un total de 82 equipos distribuidos en seis grupos para disputar una primera fase en la que finalizaron segundas, clasificándose para las eliminatorias que decidirían cuatro ascensos. En primera ronda las de O Morrazo cayeron 2-3 ante el San Mateo, pero reclamaron una alineación indebida que les dio el triunfo en los despachos. “Buena parte del ascenso es de Iván Pablós, un amigo que vive en Brasil y me lleva toda la base de datos y que nos advirtió de esta incidencia”, destaca González.

No fue la única vicisitud que tocó pasar. La portera titular, Chave, se había lesionado y estaba jugando Mery, que no era una habitual en este puesto. “Se nos lesionó la semana de las semifinales y tuvimos que ir sin portero. Se puso una jugadora de campo que ni siquiera había entrenado”, relata el técnico. Así, Moraña se tuvo que situar bajo palos en la eliminatoria a partido único ante el Calo, que había anotado la friolera de 186 goles en la liga regular. Las moañesas no se achicaron y vencieron 2-5 para llegar a la final.

El rival era el Rosalía de Ourense, que ganó 2-3 en Domaio. Pero en la última vuelta de tuerca de las de O Morrazo, remontaron a domicilio con un 0-2 que les permitió tocar el cielo. “Este año no podemos pedir más”, sentencia el presidente del club, Antonio Martínez.