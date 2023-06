El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro tendrá que renovar completamente su portería para la próxima temporada. A la salida de Gerard Forns se acaba de unir la confirmación de que el veterano Javi Díaz no continuará en O Gatañal. El club le presentó una oferta de renovación y confiaba en convencerle para que sumase su sexta campaña seguida en O Morrazo. “Fue una decisión muy dura. La cabeza me decía que que renovara, pero el corazón me pide otra cosa”, manifiesta el guardameta.

Todo indica que Javi Díaz volverá a la casilla de salida: al Valinox Novás de O Rosal, el club de su localidad natal y en el que se formó, que la próxima temporada volverá a estar en División de Honor Plata. Desde el Frigoríficos del Morrazo muestran su respeto por la decisión de Javi Díaz, al que agradecen sus cinco años en Cangas y le desean la mejor de las suertes para el futuro.