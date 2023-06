El Club do Mar Bueu, a mantener su estatus

Con un equipo muy similar al de la pasada temporada, con idénticos objetivos, y con la lección aprendida para afrontar la recta decisiva del año en las mejores condiciones posibles. Así encara el Club do Mar Bueu su nuevo proyecto, que estará liderado por sexta campaña consecutiva por José Ferral. La trainera buenense ha sufrido las bajas de Carlos Macho, Estevo Paz, David Alfaya y Diego Pérez, compensadas con los fichajes de Miguel Méndez y Jorge Rodríguez (Robaleira), Javier Domínguez (Mecos) y Adrián Clemente (sin equipo), además del regreso de un canterano como Julio Pastoriza, que estuvo cedido en Cesantes.

“El barco está respondiendo igual o incluso mejor que el año pasado, aunque lo que hay que ver es el resultado final”, apunta el preparador de los buenenses, que añade que “los fichajes están respondiendo bien y los jóvenes están dando un paso adelante. Mejoramos día a día, pero las regatas son otro mundo”. Su preocupación no es otra que la de evitar errores pasados o, mejor dicho, aprender de ellos. “Tenemos la experiencia de hace unos meses, en los que nos pasó factura el cansancio en el último tramo de la temporada. Intentaremos acertar”, afirma.

La idea es ir de menos a más, “poco a poco y mejorando con las regatas”, apunta Ferral, que advierte también de que será importante mantener cierta fortaleza mental “por si te ves más atrás al principio”. Lo que no desea el técnico es “llegar tan justo como el año pasado. El objetivo es el verano, y no el invierno”. Eso no significa, por supuesto, una merma en la ambición de un Club do Mar Bueu que en los últimos tiempos se ha acostumbrado a luchar por el título gallego y a disputar la promoción de ascenso a la Liga Eusko Label. Hacia ahí apuntarán los de O Morrazo. “Nosotros hemos ido creciendo con calma. Sabíamos que llegaría el día en el que podríamos estar arriba. Llegar es difícil, pero mucho más mantenerse. Pero queremos aprovechar ahora que estamos ahí”, subraya.

Ferral apunta a Ares como “el candidato claro al título, porque tiene un equipo veterano y el año pasado ya tenía buen nivel a pesar de bajar”, pero no se olvida de Tirán, Chapela, “y de otros que puedan salir, como Rianxo o Cabo, e incluso Castropol”. Reconoce que hacer quinielas a estas alturas “es muy difícil porque apenas hay regatas de preparación. Vamos todos un poco a ciegas”. Obviamente, también sitúa a Bueu entre los de arriba a pesar de las dificultades. “En esta ría [la de Pontevedra] estamos solos y es complicado fichar. En la Ría de Vigo hay un montón de remeros y se mueve todo mucho más. Por eso hay que volcarse en la cantera, en chicos jóvenes”, afirma. Más allá de la Liga y el playoff hay otra cita en el horizonte, la Clasificatoria de La Concha. “Estar allí es una experiencia imborrable. Ojalá podamos repetir”, sentencia.