La deportista buenense Natalia Castro disputará este fin de semana en Madrid el Campeonato de Europa Élite de Triatlón, formando parte de la selección española de la especialidad. La triatleta ve recompensada de este modo su buena temporada a pesar de estar aún en edad Sub 23. “Mi carrera es el Europeo Sub 23 de Turquía, por eso estar aquí es un premio, y mucho más pudiendo correr en casa y delante de mi familia”, apunta Castro.

La buenense afronta la cita sin presión y como una oportunidad de seguir aprendiendo y de probarse ante competidoras de mayor edad y con mucha más experiencia. “Estar entre las 20 primeras sería un buen resultado. De ahí para arriba, ya sería para estar muy contenta”, admite. Su estado de forma es óptimo, a pesar de que esta prueba no estaba inicialmente en su calendario de preparación. “Junio es un mes duro, con carreras prácticamente en todos los fines de semana”, señala, antes de añadir que “mi metodología no es la de fijar un único objetivo, porque entonces sí que la fastidiaría. Trato de estar bien para poder competir en varios frentes”.

No le faltarán citas deportivas en las próximas semanas. Tras la disputa del Europeo de Madrid disfrutará de un fin de semana libre y, a partir de ahí, encadenará carreras. La más notable es la Copa del Mundo Élite de distancia sprint de México, a la que acudirá con la selección española. Luego le tocará disputar la Copa de la Reina en Roquetas de Mar con su club, el Fluvial de Lugo. Y una semana más tarde será el Campeonato de España de distancia olímpica en A Coruña, en el que se otorgarán las plazas para el Mundial Sénior y para el de categoría Sub 23. Y ya a finales de julio será el turno del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.

Con todo, la prueba que está marcada en rojo en su calendario no es otra que el Europeo Sub 23 de Turquía, que se disputará en el mes de agosto, y en la que espera completar un buen papel para redondear una temporada en la que, por el momento, no puede tener demasiada queja. Y eso que el año no había comenzado bien, con un accidente en bicicleta en los primeros días de enero que, afortunadamente, no le dejó secuelas. Más tarde vinieron un par de concentraciones y la primera prueba de la Copa de Europa en Melilla. Su sexta plaza en la misma le abrió las puertas a participar en otras carreras.

La última prueba de nivel para Natalia Castro fue la de Marruecos hace un par de semanas, importante para sumar puntos de cara al ranking. En ella fue quinta a pesar de haber sufrido una caída en el tramo de bicicleta.