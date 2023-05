Nacho Moyano: “Hubiésemos firmado depender de nosotros mismos en la última jornada”

El Frigoríficos del Morrazo centra ya toda su atención en el duelo del próximo sábado (18.30 horas, pabellón de O Gatañal) ante el Bada Huesca, en el que se jugará la permanencia en la Liga Asobal Plenitude en solamente 60 minutos. “Todos hubiésemos firmado depender de nosotros mismos en la última jornada”, afirma el técnico del Cangas, Nacho Moyano, que subraya que la salvación pasará únicamente por centrarnos en nosotros, en ser capaces de ganar este partido”. El otro enfrentamiento en el que se decide el descenso y la promoción, el Guadalajara-Sinfín, queda en un segundo plano para el preparador madrileño, que apunta que “no debe preocuparnos. Hemos de cumplir con la primera premisa, que es la de ganar nosotros, y luego ya veremos”.

Vencer es la prioridad para que el Cangas eluda el descenso directo. Evitar a mayores la promoción dependerá del resultado entre alcarreños y santanderinos, pero eso ni se contempla hasta que finalice el choque de O Gatañal. Lo que sí señala Moyano es que llegar vivos a la jornada 30 es para valorar después de una temporada accidentada para los de O Morrazo. “Lo hemos comentado en más de una ocasión. No ha sido una campaña en la que la suerte nos haya sonreído especialmente. No todo se explica hablando de la fortuna, pero sí bastante”, manifiesta. La grave lesión de Santi López –que le ha hecho perderse toda la segunda vuelta–, los tres meses de baja de Alberto Martín, los dos de Carlos Vilanova, o la última lesión de Manu Pérez han castigado cruelmente a los cangueses, que necesitan de todas sus piezas para que el engranaje funcione.

Enfrente estará un Huesca que llega con los deberes hechos, pero que sus últimos precedentes con el Cangas han estado marcados por la igualdad. “Es cierto que no se juegan nada, pero cuántos ejemplos tenemos. El Nava llegó a una situación idéntica el año pasado y no fue capaz de ganarle al Anaitasuna”, señala Moyano, que insiste en que “la pelota está en nuestro tejado. Es una situación que hubiésemos firmado todos, pero hay que ganar, no se lo podemos dejar a ellos”. Y sentencia manifestando que “sabemos muy bien lo que hay que hacer, y que nos enfrentamos a un equipo peligroso”.

Mantener el nivel de juego exhibido en los últimos encuentros será la clave en la que el Cangas quiere sustentar sus opciones de permanencia. “Creo que ante el Cuenca podemos sacar más lecturas positivas que negativas. Jugamos en la cancha del segundo clasificado, y éramos conscientes de que nosotros debíamos hacer un superpartido y ellos no tener un día especialmente bueno”, afirma. “Hicimos un buen encuentro en muchos tramos, no los dejamos ir, pero su nivel de confianza es muy alto y es complicado competirles”, reconoce.

A pesar de la importancia de lo que está en juego, el entrenador del Frigoríficos del Morrazo no quiere variar un ápice la rutina semanal. “Jugadores, entrenador, aficionados, difícilmente tenemos otra cosa en la cabeza, así que intentaremos completar una semana lo más normal posible, lo más distendida posible, y ya llegará el momento de jugar”, razona. Sobre la necesidad de contar una vez más con el apoyo de la afición asegura que “más allá de que estamos como locos por conseguir el objetivo, también queremos hacerlo por nuestro público. Aquí siempre ha habido gente, pero este último año ha sido especial, cada día más. El día de Granollers era complicado meter más público en O Gatañal. Es un lujo poder vivir partidos así cada fin de semana”. Con la necesidad de los puntos y el apoyo incondicional de la afición, Moyano insiste en la importancia de “tener la cabeza fría, que las emociones no te lleven al 110 por cien. Hay que intentar ser nosotros mismos”.

Invitaciones a 5 euros para llenar O Gatañal

Ha sido la medida más efectiva a lo largo de toda la temporada y volverá a ponerse en práctica para el último partido de Liga. El Balonmán Cangas lanzará nuevamente la promoción por la que cada socio podrá invitar a un acompañante por solamente 5 euros, con el objetivo de que el pabellón de O Gatañal vuelva a registrar un lleno hasta la bandera, como ha pasado prácticamente en todos los encuentros de la segunda vuelta, y especialmente en el último ante el Fraikin Granollers. La promoción está limitada a los 300 primeros abonados que lo soliciten. Para hacerla efectiva podrá retirarse la invitación extra en el propio pabellón hasta el viernes de 11 a 13 y de 17 a 20 horas, mientras que el sábado el horario será de 11 a 14 horas.

Quintas, en el top 10 de goles de la jornada

El capitán del Frigoríficos del Morrazo, Juan Quintas, ha entrado en el top 10 de goles de la jornada gracias a una de las tres dianas que anotó en el choque de los cangueses ante el Rebi Cuenca. En concreto, la acción premiada como décimo mejor tanto fue un lanzamiento de rosca tras pase de Martín Gayo que suponía el 8-9 momentáneo en el marcador, con algo más de 16 minutos de juego efectivo.

En el choque entre manchegos y gallegos también se seleccionaron otros dos tantos entre los mejores del fin de semana, si bien ambos fueron anotados por jugadores del equipo que dirige Lidio Jiménez. El excisneísta Daniel Neves fue el top 9 con un lanzamiento de 9 metros que significó el 13-10, mientras que Nazaré fue top 3 con un gol que supuso el 17-13 provisional.