La extraordinaria racha de Rodrigo Conde y Aleix García –cinco medallas en sus últimas citas internacionales con el doble scull pesado– se truncó cuando menos se esperaba. El remero moañés y su compañero finalizaron quintos en el Campeonato de Europa disputado el pasado fin de semana en Bled, un gran resultado que, sin embargo, no satisface el voraz apetito de un deportista que apunta sin miedo al podio en los Juegos Olímpicos de París 2024. Eso sí, Conde asume que el resultado “no es ni mucho menos el que queríamos”, pero también confiesa que “estamos bastante tranquilos”.

“Ha sido un muy buen campeonato, con un nivel increíble en el que de los mejores del mundo solamente faltaba Australia. Los campeones olímpicos y Rumanía cayeron a la final B... Hicimos un buen torneo, pero los demás se adaptaron mejor”, reflexiona el deportiva de O Morrazo. Su lectura apunta a una semifinal “muy ajustada, más dura que la otra”. Físicamente, relata, “llegábamos muy bien a la final. Los 1.000 primeros metros cruzamos cuatro botes en el mismo segundo, y luego intentamos pegar un cambio. El agua estaba muy movida, fallamos paladas y no supimos acoplarnos de nuevo. No supimos reaccionar bien”.

Lo que toca es analizar los errores para evitar que se produzcan de nuevo “No es normal la diferencia que nos metieron en 500 metros. Nosotros no estábamos mal físicamente, pero no fuimos capaces de controlar el bote. Esto es en lo que hay que trabajar”, subraya el moañés, que no quiere buscar excusas en el hecho de que le tocase la calle 6, a priori una de las menos favorables. “No me gusta pensar que la calle influye. La competición nos puso en el lugar donde debemos estar”, señala, aunque también opina que “a lo mejor con otra hubiésemos estado más cerca de la cabeza. Italia y Croacia estaban un punto mejor en esta campeonato, pero nos habría dado para pelear con Holanda”.

Lo cierto es que la calle 6 era la que estaba más próxima a la zona de calentamiento, por lo que el agua estaba más movida. Y esa calle es la que le correspondió a los españoles por haber clasificado terceros en su semifinal. “Remamos al 90 por ciento, estábamos a dos segundos de Italia y Holanda y no era necesario apretar más. Igual podías hacerlo, pero luego llegar peor a la final”, reflexiona.

Ahora tiene por delante unos días de descanso que “vendrán muy bien para desconectar un poco del ritmo de siempre. Nos puede venir genial, porque la cabeza no para”, afirma. Y es que el nivel de exigencia autoimpuesto es elevado. “Es que no queremos ganar un campeonato y desaparecer. Queremos ser los nuevos Sinkovic, si es posible [ríe]. Ahora estamos un poco incómodos, no enfadados porque creo que hicimos un buen campeonato. Es una cuestión de cambiar de estrategia para que no nos suceda de nuevo”, sentencia.

Con el gran objetivo de la temporada aún lejos en el horizonte, toda vez que el Campeonato del Mundo que repartirá los billetes para París será en el mes de septiembre, Rodrigo Conde y su compañero Aleix García afrontan unas semanas de intensos entrenamientos, jalonadas con alguna competición de prestigio entre medias. Ese es el caso de la próxima cita para el doble scull pesado español, la Henley Royal Regatta, una prueba que se disputa a finales del mes de junio en la que se reúnen buena parte de los especialistas de este deporte para competir en el Río Támesis.

Conde disfruta de esta semana de merecido descanso en su Moaña natal, si bien no deja de entrenarse en ningún momento para no perder la forma. A partir del domingo se reincorporará a la concentración para seguir afinando su preparación y el acoplamiento con el barco. La Henley Royal Regatta será un nuevo banco de pruebas, y luego tocará viajar a Suiza para la prueba de la Copa del Mundo que se disputará del 7 al 9 de julio en Lucerna.