La dama de la trainera

Quien pensase que tras ganar la Bandera de la Concha con la mítica tripulación femenina de Rías Baixas pocas cosas le quedarían por hacer en el remo a Sonia Boubeta estaba muy equivocado. Si ya es habitual ver a mujeres como patronas de barcos masculinos, la moañesa ha roto una nueva barrera para competir esta temporada como remera con el equipo de veteranos de la Sociedad Deportiva Samertolaméu.

Fue José Manuel Francisco –exentrenador de Urdaibai y Samertolaméu, y a la sazón su marido– el responsable involuntario del fichaje de Sonia Boubeta por los veteranos de Meira. “Lo llamaron en enero para remar y yo bajaba a entrenar con él, pero pasa cuatro meses en el mar y no quería comprometerse”, relata la deportista. Así que lanzó la propuesta para el traspaso de poderes: “¿Y por qué no probáis a Sonia?”. Dicho y hecho, y Boubeta pasó a formar parte de una plantilla masculina donde ella es la excepción.

“Durante el Covid lo llevé bien, pero después me apalanqué mucho y necesitaba volver al deporte”, señala. En el caso del remo ha sido poco menos que andar en bicicleta, algo que nunca se olvida. Lo dice una deportista que se formó en Meira y que pasó por las filas de Astillero y Kaiku, además de integrar esa trainera de Rías Baixas que dominó con puño de hierro la Bandera de La Concha durante cinco años seguidos. “La que tuvo retuvo, y si has estado muchos años el cuerpo responde. Se nota la edad, claro, pero lo llevo bastante bien”. Su integración en un equipo tan heterogéneo como uno de veteranos ha sido más que positiva. “Tenemos una horquilla de edad desde los 39 a los 60, con gente que quiere competir pero no a un nivel absoluto y otros que quieren hacer deporte”, señala. En cuanto a la diferencia de nivel, apunta que “aunque la teoría dice que debería notarse por ser una chica, lo cierto es que yo siempre tuve bastante sensibilidad a la hora de remar, y lo que no aporto por el físico lo compenso con las sensaciones”. El otro aspecto que juega a su favor es el del peso. “Montando yo el barco va más ligero, y al final también son menos kilos para mover. Todo influye”, manifiesta.

Ve a un equipo “bastante majo, con sus virtudes y defectos, pero tampoco es una categoría para aspirar a mucho más”. Y reconoce las dificultades para poder acoplar en la trainera a remeros de muy distintas edades, estilos y bagaje. “Es complicado, porque cuando eres mayor ya tienes metidos dentro muchos vicios y manías”, afirma. Luego, en el agua, todo va algo más rodado, en parte por la mentalidad de la plantilla. “Hay muchos remeros que han estado ganando durante años en Meira y es gente muy competitiva. Saben que son veteranos, pero ese gen va en la sangre y cuando salen a remar siempre quieren ganar”, afirma.

Los “Tercos” tendrán una oportunidad de luchar por la victoria hoy en casa, con motivo de la I Bandera de Veteranos Rías Baixas, tercera prueba del calendario. Por el momento Meira es tercero con 13 puntos en su casillero, por detrás de Cabo da Cruz y Tirán, que comparten la cabeza con 17.

Fútbol sala y llauts

Boubeta –que previsiblemente remará en una de las posiciones de proa – compagina la trainera con otra de sus pasiones, el fútbol sala, compitiendo en la Liga Provincial con el Futsal Marín. El tercer eje deportivo de su vida –una vez ha colgado las botas en el fútbol– es otra modalidad del remo, los llauts, en los que compite con el Club Náutico Altea, con la idea de disputar el Campeonato de España de Remo de Mar.

“Me han acogido sin problema en el equipo, soy una más entre ellos”, asegura Sonia Boubeta a la hora de valorar su recibimiento en la trainera masculina de los veteranos de Meira , un caso único en esta temporada en la Liga Gallega, donde sí hay categoría femenina con dos clubes (Puebla y Cabo).

Ella es una de las 20 fichas que tiene la entidad moañesa, a las órdenes de Antonio Casqueiro, que ejerce la doble función de técnico y patrón. Además de ellos están Isidro Freire (patrón) y los remeros Óscar Rey, José Rodríguez. Francisco Fernández, Manuel Gómez Fontán, Manuel Gómez Silva, Pablo Fernández, Juan Trigo, Benito Trigo, Roberto Santos, Leonardo Cancelas, Víctor Jorge del Río, Manuel Santos, Fernando Crego, David Caaveiro, Miguel Costa, Christian Álvarez y Marcos Rodríguez.