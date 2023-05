El relevo para Luis Guimeráns, el día 31

Después de 27 años al frente del Alondras, Luis Guimeráns presentó ayer su dimisión en una asamblea extraordinaria, iniciando un proceso electoral que deberá desembocar en la proclamación de un nuevo presidente el día 31. “Es una decisión tomada por motivos laborales y personales, porque ya no puedo dedicarle al club el tiempo que debería”, razonó ante los socios el directivo, que permanecerá en el cargo mientras dure el proceso, y que ya ha brindado su colaboración al que sea su sucesor.

El calendario electoral comenzará hoy con la publicación del censo. El día 19 se abrirá el plazo de presentación de candidaturas, que se extenderá hasta el 28, si bien la recepción de las mismas por correo certificado u otros medios será hasta el 30, para proclamar las listas el 31. En caso de que solamente haya una candidatura, se proclamaría ganadora. Si hay varias, las elecciones se celebrarían el día 8 de junio en las oficinas del club de 17 a 20 horas. Todo apunta a que al menos habrá una lista que se presente, que estaría encabezada por el que fuera jugador, entrenador y coordinador deportivo de la entidad, Rafa Outeiral, que por el momento no ha querido pronunciarse al respecto.

Guimeráns reconoció sentir cierta tristeza por su marcha “porque es parte de mi vida, todo el día pensando en el Alondras. Aún no soy plenamente consciente de la dimensión de dejar de ser presidente, pero aunque quieres seguir no puedes hacerlo”. Eso sí, más allá de la cuestión laboral, apuntó asimismo a la necesidad de un relevo después de tanto tiempo en la entidad. “Independientemente de que las razones de mi marcha sean otras, creo que es bueno oxigenar el club y rejuvenecerlo. Aunque yo estará ayudando al nuevo presidente en lo que necesite, hacen falta ideas nuevas, enganchar al alondrismo y otros puntos de vista. Es una demanda de hace años, pero nunca se presentó nadie”, explica.

Ahora le tocará una fase de readaptación en su vida. “Va a ser difícil desengancharme, pero tengo que hacerlo poco a poco, porque si no, no salgo”, señala. Será el momento en el que pueda disfrutar del fútbol desde una perspectiva más relajada. “Podré ver los partidos de otra manera, porque había muchas cosas que no me dejaban dormir, que me afectaban. Claro que voy a estar preocupado, porque no voy a dejar de ser alondrista, pero ya no sentiré esa presión”, desvela.

Sobre si le costó tomar la decisión, Guimeráns reconoce que sí. “Quería seguir un año más para acabar el mandato y, entonces sí, abandonar. Pero te das cuenta de que no puedes estar en todos los lados, y que el relevo es necesario”, afirma. Ahora, “me tocará ir al campo los domingos, aprovechar cuando pueda ir fuera de casa, y ayudar en todo lo que pueda”, sentencia.