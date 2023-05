“Hay que poner un listón alto en defensa para competir”

En los momentos decisivos de la temporada es cuando más necesaria se hace la aportación de los veteranos, para poner ese punto de calma que permita sobrellevar la presión o los nervios. Ese es uno de los papeles que le está tocando asumir a Rubén Soliño en el Frigoríficos del Morrazo de cara a una recta final que comienza el viernes ante el Ademar.

Asume que al Cangas le tocará sorprender a alguno de los rivales más potentes de la categoría para salvarse, pero confía también en la capacidad del equipo para lograrlo. Así piensa Rubén Soliño a dos días de que el Frigoríficos del Morrazo se mida al Ademar León.

– ¿Cómo se encuentra el equipo esta semana?

– Más allá del partido de Copa del Rey, en el que nos vimos superados desde el principio, yo no lo veo mal. Ayer [por el lunes] entrenamos con mucha intensidad y creo que tenemos opciones de salvarnos. La situación no es tan mala como parece.

– Hay que dejar en el olvido una Copa del Rey que no salió como se esperaba.

– El Logroño es uno equipo que si cometes errores te machaca al contragolpe. No estuvimos bien, dejamos de hacer lo que queríamos, y lo pagamos. El tema es que tenemos que poner un listón bastante alto en defensa para poder competir. Si no, tenemos cero opciones.

– ¿Quizás influyó el hecho de tener la cabeza en la Liga, no como el año pasado, cuando se fue realmente a disfrutar?

– Sí, puede ser, porque en la Copa no nos jugábamos nada y estamos centrados en la Liga, aunque también es cierto que había que dejar mejores sensaciones. Un resultado tan amplio en contra no nos gustó ni a nosotros ni a la gente que vino a apoyarnos.

– Toca centrarse en la Liga. Quedan cuatro finales, en las que habrá que dar el do de pecho.

– Ahora mismo tenemos el peor calendario de los equipos que estamos abajo. Hicimos un abril horroroso en juego cuando lo teníamos en nuestro mano, pero si damos el nivel que hemos dado en algunos partidos podemos lograr la permanencia al final de Liga.

– El primer rival es el Ademar el viernes.

– Es otro equipo del estilo del Logroño, que como no estés fino en ataque te cosen a contragolpes. Hay que estar centrado ofensivamente y no perder balones.

– Es un rival ante el que habrá que estar muy bien para tener opciones de sorprenderlo.

– Sí, sobre todo defensivamente. Ahí es donde tenemos que dar el cien por cien. Si no lo hacemos, por muy bien que estemos en ataque no vamos a ganar. Y ofensivamente hay que buscar la fluidez y evitar las pérdidas para que no corran, sobre todo los extremos.

– El año pasado los eliminaron de Copa y ganaron el primer partido de su historia en León. Y en la primera vuelta hicieron un gran partido que perdieron en el último minuto. Son argumentos para creer en la sorpresa.

– Sí, claro que se puede. Si el equipo está al nivel que queremos, le competimos a cualquiera. Lo que no podemos es tener miedo a lanzar por si fallamos, a no hacer las ayudas para estar pendiente de mi par, etcétera. Hay que estar juntos, animarnos para ganar como sea.

– Más allá de la clasificación, da la sensación de que el equipo necesita puntuar para reforzarse moralmente y creer.

– A todo el mundo le gusta ganar porque te genera más confianza, pero con el Anaitasuna hicimos un partidazo y después nos hundimos en el derbi ya en la primera parte. No sé. Hay que mantener el ritmo, no darlo todo en un partido y en el siguiente verlo perdido desde el principio. Necesitamos esa regularidad.

– A nivel personal está en una fase de la temporada en la que está disfrutando de muchos minutos.

– Son momentos. Ahora el equipo necesita más juego de equipo porque no están saliendo las individualidades. y en otros momentos ayudarán más otros jugadores más verticales. De lo que se trata es de que cada uno aporte lo que sepa y ayude al de al lado como sea.