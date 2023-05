El Frigoríficos del Morrazo dice adiós a su sueño

El Frigoríficos del Morrazo dice adiós a la Copa del Rey después de caer con contundencia ante el Logroño La Rioja (31-18) en un mal encuentro en el que apenas pudo plantar cara a un rival superior pero, sobre todo, más intenso. El equipo que dirige Nacho Moyano se queda sin disfrutar del sueño de pelear por una final que supondría la clasificación europea, pero también –y eso es más preocupante– sin las sensaciones y la competitividad que venía buscando de cara a la recta final de la Liga Asobal Plenitude. Mucho habrá que mejorar para alimentar sus opciones de permanencia.

La puesta en escena del Cangas no pudo ser más deficiente. Una pérdida de balón, una exclusión de Jenilson y un 3-0 en contra en menos de tres minutos y con dos goles encajados a puerta vacía. Sin embargo, los de Nacho Moyano supieron reaccionar y no solo equilibraron el choque (4-4, minuto 7), sino que incluso tuvieron un par de acciones para ponerse por delante en el marcador. No fue así, porque empezaron a acumular errores en ataque, hipotecando cualquier opción de sorprender a un conjunto riojano superior y en un gran momento de forma.

El recuerdo del partido de Liga de hace un mes (en el que los cangueses erraron numerosos lanzamientos francos, estrellándose contra Jorge Pérez) parecía estar muy presente en los gallegos, que exhibían una preocupante falta de verticalidad y cuyos disparos ni siquiera iban entre los tres palos. Cierto es que la defensa de los de Miguel Ángel Velasco fue notable, pero no menos que el desempeño de los morracenses dejó bastante que desear.

Así las cosas, la resistencia del Frigoríficos llegó hasta casi el ecuador del primer periodo, merced a un par de balones recuperados que permitieron la salida al contragolpe (7-6, minuto 14). Hasta ahí llegaron las esperanzas del Cangas, que comenzaba a hacer aguas (10-6, minuto 17, con tiempo de Moyano). El técnico madrileño pedía a los suyos mayor agresividad en los uno contra uno, pero el equipo era incapaz de encadenar varias acciones positivas. La sensación era que el Logroño controlaba el ritmo y que, tal y como sucedió, rompería el partido en cualquier momento (14-8, minuto 25, con nuevo tiempo muerto del madrileño).

La sequía ofensiva era notable, aunque una doble exclusión a El Korchi abría una mínima esperanza al descanso (17-10). Moyano apostó en la reanudación por un 5.1 con Dorado de avanzado, pero el panorama no cambio un ápice. Incluso en inferioridad el Logroño ampliaba su renta (19-10) ante un Cangas que se veía impotente. Jorge Pérez engordaba estadísticas, pero a diferencia del duelo de Liga, con lanzamientos de mucha menor exigencia.

La fe, esa cualidad inherente a la camiseta del Frigoríficos, no aparecía por ningún lado, y el choque entre la intensidad de ambos equipos dejaba en evidencia a los de O Morrazo (24-13, minuto 41, con tiempo de Moyano). El preparador de los cangueses optó entonces por mover aún más el banquillo y regalar minutos a los menos habituales. Quintas y Martín tomaron un respiro en sus labores defensivas e Iríbar, menos participativo en los últimos encuentros, acumuló tiempo tanto en defensa como en ataque, dejando detalles interesantes dentro de la deprimente tónica general. Al final, el 31-18 deja un mal sabor de boca en un Cangas que se quita ya la piel copera para pensar en el Ademar, primer rival de sus cuatro finales por la permanencia en la Asobal.

Moyano: “Cuando un equipo te pasa por encima no hay paliativos”

El entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, fue autocrítico con el partido de su equipo y reconoció que “cuando un equipo te pasa por encima no hay paliativos”, añadiendo que en la pista se vio “la diferencia entre un equipo luchando por su objetivo, que es ir a Europa, y otro que vino a coger ritmo. No teníamos excesivamente claro qué estaba pasando”. Así, la idea no es otra que “recuperarnos, volver a casa y preparar el duelo de León, que es nuestra primera final”. El capitán, Juan Quintas, apuntó a las “dudas” y los “errores que no podemos tener y que nos lastran” como hándicaps del Cangas ayer. “Cuando un equipo sale a morder, nosotros tenemos que ir al 200 por 100 para poder competir”, sentenció.

Ficha técnica: