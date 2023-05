El Bar Ramona se ha aupado a la tercera posición de la Liga Keniata de Moaña en una jornada en la que se impuso por 8-4 al Máikel and Best Sport y en la que se aprovechó de la derrota del Getelec Instalaciones, que no se presentó a jugar ante el líder Casa Adriano, lo que le reportó una derrota por 0-3. El Crispametal, por su parte apura sus opciones de acabar en el podio y, tras vencer de forma ajustada al Decoraciones Fernández por 2-1, se coloca a dos puntos de Bar Ramona y Getelec.

El Fulming Bar Royal, mientras, parece asegurar su segundo puesto. Este fin de semana se regaló un triunfo cómodo ante el Cervexería O Carlete (6-1) y aunque se queda lejos de la cabeza –está a once puntos del Casa Adriano– también abre un hueco de ocho puntos con respecto a sus perseguidores. A Centoleira y Burguer Piscis, por su parte, firmaron tablas (3-3). En el grupo B el Northcoast dio un paso de gigante de cara a hacerse con el título honorífico. El líder de la categoría resolvió con éxito su duelo ante el Rápido Jalleira, del que lo separaban únicamente tres puntos, y amplía su renta. El otro duelo en la zona alta, el que enfrentaba a Electricidad Bermúdez y Drink Team Canaqui, finalizó con victoria para los primeros por 3-2, que de este modo adelantan a su contrincante y se colocan terceros. Un escalón más abajo se encuentra el Leña Verde, que cedió por 2-4 ante el Tecnosat y deja que se le acerque el Automoción 313, que se impuso en su enfrentamiento con el BB+ por 5-2. El Esmorga, por su parte, se llevó los tres puntos ante el Kanillas Athlétic sin necesidad de vestirse de corto, ya que su rival no se presentó a disputar el choque. En cuanto a la clasificación de máximos artilleros, está encabezada en el grupo A por Carlos Palmás (Casa Adriano), con 63 goles, seguido de Javi Piñeiro (Getelec Instalaciones) con 46. En el grupo B David Vidal (Drink Team Canaqui) ha anotado 44, mientras que Borja Barbosa (Tecnosat) ha hecho 39.