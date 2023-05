La fragua de un ascenso en celeste

“Nos costó arrancar, pero una vez lo hicimos, desde el partido ante el San Martín [decimoprimera jornada de Liga] los números que hemos hecho han sido increíbles”. Todavía en una nube, Bruno Gago valora el ascenso del Club Deportivo Moaña, que ha certificado su regreso a la Preferente a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato. Estas son algunas de las claves de los celestes.

Perder como costumbre

El inicio del Moaña no fue ni mucho menos el esperado. Un punto en las tres primeras jornadas situó a los de Bruno Gago como colistas de la categoría. “Nos costó adaptarnos”, reconoce el técnico, que apunta que el principal problema fue otro. “Este equipo venía de perder mucho. La mayoría de la plantilla bajó de Preferente, y los que venían de juveniles también habían descendido”, afirma. Así, el preparador describe un panorama en el que “durante la semana entrenábamos de maravilla, pero el domingo aparecía el nerviosismo y no competíamos bien”. La clave no fue otra que sumar un buen resultado y crecer a partir de ahí.

Velocidad de crucero

“Una vez empezamos la racha, la gente se acabó soltando y ya adquirió su verdadero nivel”, relata Gago para explicar cómo los suyos cogieron velocidad de crucero. Primero sumando 14 de 18 puntos posibles, antes de que el aplazamiento ante el Goián frenase la progresión de los de O Morrazo. A Lama y Sanxenxo doblegaron por la mínima al equipo celeste, que parecía volver a entrar en una cierta depresión, de la que se salió con sendos empates ante el San Martín y el Atlántida de Matamá, que hicieron creer a la plantilla en sus posibilidades.

Un punto de inflexión

Si hay que elegir un momento determinante, Gago se inclina por el del encuentro ante el San Martín. A partir de esa igualada de la jornada 11, el Moaña ya no frenó. En las siguientes 20 jornadas únicamente sufrió dos derrotas, y pudo remontar desde la zona baja hasta auparse al liderato de la categoría y hacerse ahora con el ascenso. “Lo que hemos hecho desde el partido con el San Martín es increíble”, dice.

Segunda vuelta brutal

Los números de los moañeses son espectaculares en la segunda vuelta del campeonato. Han ganado 11 partidos, empatado dos y perdido otros dos para totalizar 35 puntos. Eso cuando aún quedan dos jornadas por delante. La diferencia con el resto de equipos es notable. Le saca cinco puntos al Pontecaldelas, siete al Alertanavia y 10 al San Adrián, que serían los siguientes en esta clasificación parcial.

Compromiso

Es una de las palabras que más repite el técnico del Moaña, y lo ejemplifica con varios casos. “El sábado antes del partido contra el Guardés éramos 25 entrenando”, señala. Pero también se podría explicar con nombres propios, como el de Curri, que jugó en la recta final viniendo a entrenar desde Melide, donde reside. O el de Róber Pastoriza, que llegaba a Moaña desde Madrid primero y desde Huelva posteriormente para seguir aportando en la medida de sus posibilidades.

Lesiones

A pesar de tener 25 futbolistas en plantilla, en más de una ocasión el Moaña se llevó a los justos para una convocatoria, ante la profusión de lesiones durante toda la temporada, algo que, sin embargo, no se notó. “Gente teóricamente menos titular ha jugado todo el año. Y ahora podemos dar la oportunidad a los que menos han jugado”, explica.

El gol, en colectivo

La falta de gol de la primera parte de la temporada se ha suplido con creces en la segunda. “Recuperamos a gente arriba como Pablo, Darío o Curri, y otros acabaron destapándose”, relata Gago. Con todo, el gol ha sido una responsabilidad colectiva. Manu Ventín ha anotado 11 dianas por las 9 de Cidrás y Carracelas, las 8 de Darío o las 5 de Pastoriza, entre otros