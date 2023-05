El Frigoríficos, a recargarse en la Copa

“Competir te lleva a competir; ganar te lleva a ganar”. Ese es el mantra que repite esta semana Nacho Moyano de cara a la Fase Final de la Copa del Rey que el Frigoríficos del Morrazo afronta este fin de semana en Santander, y que arrancará para los gallegos el viernes a las 18 horas ante el Logroño. El conjunto cangués aparcará momentáneamente sus cuitas en la lucha por la permanencia de la Liga Asobal Plenitude para centrarse en disfrutar el momento, pero también en recargar sus pilas para la recta final de la competición liguera.

“El parón nos ha venido bien para refrescar la cabeza y creo que la Copa del Rey nos ayuda en este momento”, razona el preparador madrileño. Moyano asegura que “nuestro objetivo es competir el primer partido, hacerle un encuentro complicado a un Logroño que está atravesando un gran estado de forma. El año pasado fuimos con idéntica mentalidad y al final ganamos al Ademar y competimos bien con el Barcelona”. La idea no es otra que “regresar con buenas sensaciones más allá de lo que consigamos hacer”. Para el preparador del Cangas el torneo del KO llega “en un buen momento, porque no tenemos presión. No hay mayor obligación que la de competir, mejorar y encontrar la regularidad”. Y echó la vista atrás hacia el duelo ante el Blendio Sinfín para manifestar que “más allá de que pudimos estar mejor y tener más acierto, en líneas generales completamos un buen encuentro”.

Moyano admite que la vitola de favorito que carga sobre sus espaldas el Logroño puede suponerle una presión extra, lo que jugaría a favor del Frigoríficos. Los riojanos han caído por una parte del cuadro muy favorable, con Cangas, Sinfín y Atlético Valladolid, evitando al Fútbol Club Barcelona. Si los catalanes llegan a la final, su rival se ganaría plaza en competición europea. “Se juegan toda la temporada en un partido, y luego en otro si nos ganan a nosotros”, señala el técnico, que añade asimismo que “son los que más tienen que perder, y habrá que ver en qué situación los coloca eso, porque fuera de la Copa no tienen muchas opciones de alcanzar Europa”.

En todo caso, para Moyano las opciones del Frigoríficos pasan en buena medida “por lo que nosotros propongamos y seamos capaces de hacer”, y extiende su reflexión copera a la Liga. “En todo lo que nos queda por delante, si nos parecemos al día del Anaitasuna o al de Sinfín durante muchos minutos, creo que tendremos muchas opciones”, subraya, más allá del hecho de tener a rivales muy duros delante como Ademar, Granollers, Cuenca y Huesca. En este sentido, apunta que “también es cierto que hemos sacado más puntos contra equipos del nivel de los que nos quedan que contra los últimos con los que hemos jugado”.

El torneo copero servirá asimismo para que Carlos Vilanova vaya adquiriendo minutos de juego después de prácticamente tres meses en el dique seco por una lesión de menisco. “Jenilson ha estado disputando más minutos de los que debería y queremos aprovechar la Copa para que Vilanova coja el punto”, afirma. La idea no es otra que la de contar con el de Carballo para dar descanso y, por tanto, mayor frescura, al portugués en la recta final de la temporada.

Santi y Pérez, los únicos fuera de la convocatoria

Los lesionados Santi López y Manu Pérez serán los únicos ausentes en la expedición del Frigoríficos del Morrazo para la Final a Ocho de la Copa del Rey. El madrileño prosigue con el proceso de recuperación de su lesión de rodilla, pero se unirá al equipo en Santander para apoyarlo desde la grada. En el caso del moañés, ya está confirmado que deberá pasar por quirófano, si bien el tiempo de recuperación todavía no ha sido estimado y dependerá del resultado de la intervención.

Así las cosas, viajarán los porteros Javi Díaz y Forns; los centrales Toth, Del Arco y Rubén; los laterales Aizen, Gayo, Fodorean, Iríbar y Brais; los pivotes Quintas. Martín y Chaparro; y los extremos Vilanova, Jenilson, Moisés y Dorado. Moyano debería realizar un descarte para completar la lista de 16 jugadores.

Soria y Álvarez pitan el duelo ante el Logroño

El valenciano Soria Fabián y el asturiano Álvarez Menéndez serán los encargados de impartir justicia en el duelo de los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Frigoríficos del Morrazo y el Logroño La Rioja que se disputará este viernes en el Palacio de Deportes de Santander. La pareja pitó recientemente al conjunto cangués en un partido de muy grato recuerdo, el de la victoria de los de Nacho Moyano en el pabellón de O Gatañal ante el Anaitasuna por 30-25