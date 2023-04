El Bueu Atlético tiene dos balas

El Bueu Atlético vive un fin de semana de descanso que es la antesala del tramo más importante de la temporada. Y es que los bueueses están a dos jornadas del final y deben ganar uno de los dos partidos para sellar la salvación. Los jugadores que entrena Moncho Curra tienen un ojo puesto en el UB Lavadores, que marca el descenso y, aunque cuenta con tres puntos menos en su casillero, tiene una diferencia de goles a favor que podría condenar al Bueu en el caso de que no logren ninguna victoria más.

El míster espera que este parón no vaya en detrimento de los intereses del Bueu Atlético “porque no nos sirve para recuperar a lesionados y tenemos el riesgo de ponernos nerviosos”. Trata de convencer a sus jugadores de que no piensen en lo que haga el Lavadores “porque la permanencia depende de nosotros mismos. Ganando uno de los dos encuentros que faltan estamos salvados”. De todas formas, los jugadores del Bueu temen llegar a la última jornada y jugárselo todo en casa del Calvo Xiria “porque jugar en Carballo siempre es muy complicado”, apunta Curra.

Por ello, la intención es “dejar todo resuelto el próximo sábado 6 de mayo, en nuestra casa ante el Seaplast BM Cañiza. Ellos ya no se juegan nada, porque se garantizaron la permanencia. Eso nos permite ser optimistas, pero el partido hay que jugarlo y no hay nada asegurado”, advierte Curra.

Espera encontrarse a un Cañiza difícil “porque tiene equipo para estar más arriba, aunque les costó arrancar en la temporada y tuvieron un cambio de entrenador”. La misión de la plantilla del Bueu Atlético en esta tensa espera es dejar atrás la última derrota en Canarias en casa del BM Tejina La Laguna (33-30).

El Luceros, ya salvado, cierra ante Lalín y Ribeiro

El Automanía Luceros ya está salvado desde hace jornadas y afronta las dos últimas citas ligueras desde la séptima plaza, con 27 puntos. Los cangueses jugarán el próximo fin de semana ante el Disiclín Lalín, en el pabellón dezano, que es el tercer clasificado. El cierre de temporada será en O Gatañal ante el Ribeiro Rodosa, que solo tiene un punto menos que el Luceros. El equipo entrenado por Adrián Méndez, caracterizado por su juventud, completó una extraordinaria primera vuelta y selló la permanencia d emanera holgada.