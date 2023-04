El Alondras quiere prolongar la fiesta

Con el objetivo de la permanencia cumplido de forma anticipada y con la ilusión de pelear por entrar en la promoción de ascenso a la Segunda RFEF afronta el Alondras la última jornada de Liga, que lo medirá esta tarde (17 horas, campo de O Morrazo) al Paiosaco. La escuadra que dirige David Páez confirmó a mediodía del viernes su salvación tras el fallo del Juez Único de Competición otorgándole la victoria en el duelo ante el Celta C-Gran Peña por alineación indebida del celeste Damián Rodríguez, y eso ha supuesto un cambio en sus objetivos, ahora más ambiciosos.

“Estamos entrenando muy bien y creo que el equipo se lo merece después de haberlo pasado mal”, señala el entrenador del conjunto de O Morrazo, que cuando tomó las riendas del equipo incluso llegó a deslizar que la fase de ascenso tampoco era algo imposible, si bien los resultados posteriores acabaron centrando la meta únicamente en la salvación. “Nosotros sabíamos del potencial que tiene el equipo, aunque por circunstancias no estaba en la situación que le correspondía”, afirma, antes de añadir que “al final hemos conseguido llegar a esta jornada con mucha ilusión y opciones”.

"Nos lo merecemos"

Páez asume en esta ocasión el Alondras no dependerá de sí mismo. Los cangueses suman 41 puntos y aún tienen a tiro a la UD Ourense (quinto con 42 puntos) y al Racing Villalbés (cuarto con 43). “Dependemos de otros equipos, pero lo primero es que nosotros hagamos nuestro trabajo. Si lo hacemos y los resultados nos acompañan, perfecto. Pero primero toca lo nuestro”, subraya, en lo que sería “un premio a nuestro trabajo en la segunda vuelta. Nos lo merecemos”. Esa concentración en el partido ante el Paiosaco es la obsesión del técnico de Sarria, que insiste en “no invertir tiempo en lo que pueda pasar en otros campos”.

Con todo, Páez afirma que pase lo que pase O Morrazo debe ser una fiesta. “Se dé un escenario u otro, es para estar muy satisfechos con el trabajo realizado”, apunta. Razón no le falta. En la jornada 21 el Alondras estaba en descenso directo tras caer ante el Estradense. A partir de ahí ha firmado una reacción impresionante, con seis victorias y dos empates para totalizar 20 puntos y ser el mejor equipo de la competición en este periodo, además del máximo realizador y del menos goleado. Así, no es de extrañar que el ambiente en el entrenamiento del viernes fuese más que jovial. “Fue una sesión muy distendida. Solo hay que ver de dónde venimos. Ha costado mucho trabajo, sacrificio y compromiso”, manifiesta el preparador rojiblanco.

Enfrente estará un Paiosaco que agotará sus opciones de ser quinto por la cola, lo que supondría salvarse en caso de que suba algún equipo gallego en la promoción. “No será un partido fácil, porque ellos han hecho 22 puntos en la segunda vuelta cuando habían sumado solo 12 en la primera”, afirma Páez, que indica asimismo que “tendremos que ir a por todas y esperar un partido bonito, intenso”.

Mantener el estilo

Eso sí, los cangueses deberán evitar la tentación de cambiar su estilo ahora que el objetivo de la salvación está conseguido. “Ya hemos hablado de que hay que seguir en la misma dinámica. El objetivo son los tres puntos, pero sin nada que perder y mucho que ganar. Iremos a por el partido desde el inicio”, asegura.

Mauro y Xoel son baja por sanción, por lo que Páez contará con los porteros Esteban y Andrés; los defensas Pablo, Guime, Diego, Lope, Abel y Landeira; los medios Cacheda, Raúl Paz, Óscar, Salgueiro, Javi Pereira y Jesús; y los delanteros Manu García, Rosillo, Hugo y Mosquera.