El Bar Ramona/Costas Barber Shop protagonizó la gran sorpresa de la jornada al arrancar un empate ante el intratable líder del grupo A de la Liga Keniata de Moaña, el Casa Adriano. El quinto clasificado de la categoría certificó un empate a cuatro goles en la que fue la segunda igualada de la temporada para el vigente campeón del torneo. Con todo, incluso empatando el Casa Adriano consigue ampliar su renta al frente de la tabla clasificatoria, toda vez que su más directo perseguidor, el Fulming Bar Royal, perdió por 1-2 ante el Crispametal, que gana una plaza a costa precisamente del Bar Ramona. Así, la primera plaza está ahora a once puntos de distancia.

El Getelec Instalaciones, por su parte, venció al equipo que cierra el grupo, el Decoraciones Fernández, por 4-2, lo que le permite mantenerse vivo en la pelea por el segundo escalón del podio. Su rival, mientras, es junto al Máikel and Best Sport el único equipo que todavía no ha puntuado en esta segunda fase. La estadística, no obstante, se romperá el próximo fin de semana, con el enfrentamiento directo entre ambos. El Máikel and Best perdió esta semana ante el A Centoleira/Daniel’s por 2-4, mientras que en el otro encuentro de la jornada el Burguer Piscis/Chiringuito da Borna se deshizo del Cervexería O Carlete por un 4-1.

En el grupo B el Northcoast Barbershop se afianza en la cabeza de la tabla clasificatoria después de imponerse de forma ajustada al Electricidad Bermúdez por 4-3 en un duelo directo por la zona alta. El líder, que ha sumado todos los puntos en juego en esta segunda vuelta, abre seis puntos de ventaja sobre su rival, que es tercero. El Rápido da Jalleira/Axeito Urban, por su parte, sumó los tres puntos ante un Esmorga que no se presentó a jugar el partido. Así, alcanza los 35 puntos en su casillero.

El Drink Team Canaqui, cuarto clasificado

La cuarta plaza del grupo es para un Drink Team/Canaqui que no tuvo piedad en su enfrentamiento con el “farolillo rojo”, el BB+, al que acabó descosiendo con un contundente 10-2. No fue el resultado más escandaloso del pasado fin de semana, ya que el Tecnosat rubricó un 11-1 ante el Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética en el choque entre dos de los tres últimos clasificados de la categoría. La jornada se cerró con un Leña Verde-Kanillas Athlétic que se decantó a favor de los primeros con un 5-2. El resultado alimenta las esperanzas del Leña Verde de poder seguir peleando por las posiciones de podio.