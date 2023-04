“En el mes y medio que nos queda hay que ser más regulares”

Su veteranía y amplia experiencia en estas lides le convierten en una de las voces más autorizadas del Balonmán Cangas cuando se acercan los momentos decisivos de la temporada. A sus 48 años Javi Díaz afronta con tranquilidad la recta final de la Liga, que su equipo arranca con un auténtico duelo a vida o muerte este domingo ante el Sinfín. El Frigoríficos del Morrazo ya afila los cuchillos de cara a la final del domingo, en la que intentará resarcirse de su último tropiezo en el derbi. El meta rosaleiro apuesta por ganar en regularidad y dar el do de pecho en las cinco jornadas que restan para acabar la Liga.

– El domingo afrontan una auténtica final ante el Sinfín. Casi es un día más en la oficina para el Frigoríficos.

– Sí, estando cerca de los puestos de descenso llevamos ya mes y pico de finales. Pero tal y como está el calendario dependemos de nosotros mismos, así que hay que intentar las cosas bien y conseguir nuestro objetivo.

– ¿Cómo se encuentra el equipo después del varapalo del derbi?

– No es un varapalo, porque menos contra el Barcelona, todo el mundo compite. El Cisne le aguantó 45 minutos al Bidasoa y le ganó los dos partidos al Cuenca.

– Lo digo más por las sensaciones que por el resultado.

– Sí, pero al final no pierdes por dejadez, sino por presión, por querer ganar lo antes posible... No bajamos los brazos, porque de hecho íbamos perdiendo de cinco y acabamos haciéndolo de dos. Es una cuestión de bloqueo, o no lo sé. Espero que no sea por presión, porque aquí estamos acostumbrados a ella. El 1 de agosto ya sabes que vas a estar peleando ahí y es lo que toca, sufrir.

Tenemos que enganchar una buena racha, no podemos dar estos bandazos

– Y entre los malos partidos de Guadalajara y Cisne, resulta que hacen uno completísimo con el Anaitasuna.

– Sí, el mejor de la temporada, y eso dice mucho en cuanto a no hay una dejadez, sino que se trata de bloqueo, presión. Le he dado muchas vueltas pero no lo entiendo. Pensaba que estaríamos mucho mejor en la segunda vuelta, pero queda mes y medio y tenemos que enganchar una buena racha, no podemos dar estos bandazos. Hay que ser un poco más regulares.

– Tenían la gran ventaja del calendario, pero se ha disipado con las derrotas ante Guadalajara y Cisne. Tocará dar alguna machada con Ademar, Granollers o Cuenca.

– Yo ya dije que era imposible ganar todo en Cangas y que íbamos a tener que dar alguna sorpresa fuera. Perder esos dos partidos te obliga a sacar puntos fuera o contra el Granollers. Ahora hay muchos enfrentamientos directos y equipos que se quedan en tierra de nadie. Cada semana van a ir cambiando las cosas.

Al Sinfín le pasa como a nosotros la temporada pasada, tiras la moneda y siempre sale cara

– Y empezamos por el Sinfín, uno de los mejores equipos de la segunda vuelta, absolutamente enrachado.

– La primera vuelta ya arrancó así y después no la acabó muy bien. Saquen a quien saquen todos rinden, y en portería se ve, con el egipcio, con Ernesto o hasta con el chico de Primera Nacional. Le pasa como a nosotros la temporada pasada, que tiras la moneda y siempre sale cara. Pero jugamos en casa y está en nuestra mano. Si ganamos igualamos a puntos y les ganamos el golaverage.

– Juegan en casa, en un pabellón que no puede volcarse más con ustedes.

– A mí me recuerda a cuando yo empezaba y tenías que llegar una hora antes. Ahora saltas a calentar media hora antes y el pabellón ya está lleno. No podemos pedirle más a la afición, solo hay que devolverle parte de lo que nos da.

– Este debe ser un triunfo clave para la clasificación, pero también para poder llegar más desahogados a la Copa y disfrutarla.

– Pisonero, Garabaya y Moyano ya dijeron que son unas fechas que no vienen bien a nadie. Vamos a ganar el domingo y luego ya se verá, porque a lo mejor ganas al Logroño en cuartos y piensas lo bien que te ha venido. en teoría es un poco de distracción, pero nunca sabes.

– ¿Puede servir para cambiar el chip y olvidar unos días la presión de la Liga?

– No sé qué decirte. No creo que tuviésemos presión ante Cisne y Guadalajara. Estaba en nuestra mano, todos lo hubiésemos firmado antes. Pero a lo mejor digo esto por las canas que ya tengo [risas].

– ¿Es una semana para estar más pendiente de los jóvenes, dando algún consejo, bromeando?

– Eso ya lo hago siempre. Yo me tomo todas las semanas igual [risas].