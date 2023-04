La deportista del Club Náutico Cangas Lindia Pousa ha cerrado su participación en el Campeonato de Europa de Windsurf Techno 293 en el puesto 21º, en la que fue su primera regata internacional. Pousa cumple su primera temporada como Sub 15 y encabeza el ranking gallego, superando a todos los sub 17 tanto masculinos como femeninos, un logro que une al título autonómico y nacional en este año. Su próximo objetivo es la Copa de España, que se disputará en Salou el 1 de mayo.

Por otra parte, el Club Náutico Cangas participó en la regata clasificatoria de Riveira, con seis podios. Aldara Sotelo fue tercera en la general (primera femenina y primera Sub 15); Ero Massó se impuso en Sub 15, mientras que Carlota Agraso y Alicia Bouzas fueron primera y segunda en Sub 13 féminas, y Manuel Portela ganó en Sub 11.