Carlos Vilanova, listo para reaparecer

Carlos Vilanova ya está de vuelta. En una temporada en la que las lesiones están castigando con crueldad al Frigoríficos del Morrazo –Santi López, Alberto Martín o el último en sumarse la lista, Manu Pérez– el extremo derecho protagoniza la buena noticia en las filas del conjunto cangués. Vilanova se rompió el asta interior del menisco de su rodilla izquierda el pasado mes de febrero y todo apuntaba a que esta dolencia podría hacerle perderse lo que resta de temporada, pero afortunadamente no será así. El jugador del Cangas fue intervenido quirúrgicamente hace apenas cuatro semanas y hoy podría recibir el alta para intentar entrar en la convocatoria de Nacho Moyano para el partido de este domingo ante el Sinfín.

“Es evidente que no tengo el mismo rodaje que si hubiese estado entrenando de forma continua, pero estoy listo y está claro que me haría mucha ilusión volver”, afirma el deportista de Carballo. Vilanova asumía la dificultad de volver a jugar esta temporada, “no por el hecho de que fuese una lesión grave, sino por los problemas para encontrar quirófano para solucionarlo. Llevaba esperando desde febrero y se resolvió hace apenas un mes. Pero es que entre resonancia, cita con el traumatólogo, anestesista, etcétera, se pierde mucho tiempo”. Con todo, lo más positivo es que sus sensaciones son inmejorables. “No me molesta ni me duele lo más mínimo, e incluso me revisaron cómo estaba de la anterior lesión y está perfecta”, afirma.

Así las cosas, únicamente necesita algo de tiempo “para adquirir ritmo de competición, acumular entrenamientos y coger algo más de finura en el lanzamiento, que es donde más estoy notando la inactividad”, señala, satisfecho de “poder echar una mano en esta parte de la temporada. Siempre da mucha rabia no poder ayudar, pero espero aportar ya desde este domingo”. La suerte de Vilanova es que tras el choque ante el Sinfín habrá un parón liguero de dos semanas por los compromisos de las selecciones nacionales y por la Final a Ocho de la Copa del Rey, un tiempo que podrá aprovechar para adquirir un tono físico adecuado.

“Lo cierto es que me ha coincidido bastante bien, más allá del partido complicado ante el Sinfín. Luego tengo el parón y la Copa del Rey, en donde no nos jugamos la vida como en la Liga, es un premio, y ahí podré afinarme un poco más”, manifiesta el extremo derecho del Frigoríficos, que se muestra emocionado por poder vivir su primera experiencia en una fase final copera. “Tengo una ilusión muy grande. Cuando me dijeron que podía volver a jugar y estar allí fue genial”, admite el extremo de Carballo.

"Está en nuestras manos", subraya

Vilanova asume que la recta final del campeonato liguero está siendo “más sufrido que bonito” para el Frigoríficos del Morrazo, y que a pesar del varapalo sufrido en el derbi ante el Cisne, el estado general del equipo es bueno. “Está claro que el lunes igual no fue el día más feliz de la temporada, pero hay que seguir trabajando. Dependemos de nosotros mismos”, manifiesta, antes de añadir que “estamos centrados, algo nerviosos porque a estas alturas lo contrario sería raro, pero muy bien”. El objetivo, para él, no es otro que “arreglar estas dos cagadas [las derrotas con Guadalajara y Cisne], porque todavía nos quedarían por delante cinco jornadas y está en nuestras manos”.

La vuelta de Vilanova permitiría a Nacho Moyano disponer de un relevo de garantías para Jenilson Monteiro. En la ausencia del de Carballo, Moyano ha recurrido al canterano Gael Blanco o incluso ha reubicado a Gayo puntualmente en el extremo. También ha apostado por dar descanso al portugués en defensa en momentos puntuales.