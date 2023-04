Moyano: “Nos faltó actitud e intensidad”

La plantilla del Frigoríficos del Morrazo regresó ayer a los entrenamientos después de la decepción de la derrota ante el Cisne. El objetivo es sobreponerse de inmediato a ese resultado y afrontar otro encuentro trascendental, con la visita del Blendio Sinfín el domingo a O Gatañal. “Todos los días sale el sol, hay que intentar corregir las cosas que hicimos más contra Cisne y entender que este año la liga es así de igualada. No podemos dejar demasiado la cabeza y los pensamientos en el partido anterior porque si no no vamos a sumar en el siguiente”, reflexionaba ayer el técnico de los cangueses, Nacho Moyano.

Desde el club de O Morrazo no ponen peros a la derrota en el derbi. “Solemos leer el partido desde nuestro punto de vista, pero es que hay que darle mucho mérito al partido del Cisne. Jugaron muy bien, tuvieron un porcentaje de acierto altísimo y no fuimos capaces de sobreponernos a los que nos plantearon”, explica el técnico. La imagen que ofreció el Cangas se pareció mucho más a la del partido contra Guadalajara y poco a la del encuentro ante Anaitasuna, con muchos errores en ataque y sin que en ningún momento se encontrase cómodo en la defensa posicional. “No entendimos lo que requería el partido ni la gestión emocional que se necesitaba. Tuvimos muchas pérdidas de balón, nos mataron al contragolpe y no tuvimos la actitud e intensidad del domingo pasado ante Anaitasuna”, insiste Nacho Moyano. El Frigoríficos del Morrazo vive su Domingo de Resurrección Esa intensidad y actitud es la que apuesta por recuperar para los cinco encuentros que faltan hasta final de liga, empezando por el del domingo ante el Blendio Sinfín. Entre lo poco salvable del derbi está que el Cangas nunca bajó los brazos y que hasta los últimos minutos tuvo opciones de arañar al menos un empate. “Hasta los pequeños detalles y rechaces les favorecieron, como un balón que se le quedó en el pie a su pivote y que si llegamos a recuperar nos podría poner a dos goles”, recuerda el técnico. En esos instantes finales la defensa entre 5.1 y 4.2 del Frigoríficos también fue clave para conservar al menos el gol average, que está por ver si será decisivo a final de temporada. “Tenemos que preocuparnos más por lo que hagamos nosotros y si volvemos a mostrar nuestra mejor cara estoy seguro de que sumaremos muchos puntos”, concluye. Manu Pérez, posible baja hasta final de temporada Hay un dicho que asegura que las desgracias nunca vienen solas. Lo cierto es que el Frigoríficos del Morrazo este año acumula un buen carro de infortunios, sobre todo en forma de lesiones. El último en caer ha sido el joven central Manu Pérez, que salvo sorpresa se perderá lo que resta de temporada. El Cangas acumula seis lesiones graves de rodilla en cinco meses de campaña El jugador se hizo daño en una rodilla en una acción fortuita durante un entrenamiento de la semana pasada y no estuvo presente el sábado ante el Cisne ni el domingo con el Automanía Luceros ante el Lirón Teucro. “Parece que tiene bastante dañado el menisco. En los próximos días se someterá a más pruebas y tendremos el resultado la próxima semana”, explica Nacho Moyano, que asume ya el peor de los escenarios. Una lesión que se une a las de Santi López y Carlos Vilanova, que ya no jugarán hasta la próxima campaña, o a la de Alberto Martín, que ya pudo volver con el equipo.