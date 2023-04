“Hemos recuperado nuestras señas de identidad y hay que seguir en esta línea”

Llegó como fichaje estrella para darle poso a un equipo con mucha juventud y poco a poco ha ido afianzándose tras un inicio más dubitativo. Con 32 años y un amplísimo currículum a sus espaldas que lo ha llevado a jugar en Granollers, Logroño, Anaitasuna, Limoges, Tremblay-en-France, Ivry o en el catarí El Jaish, Juan del Arco se ha convertido en uno de los hombres clave del Frigoríficos del Morrazo de cara a la recta final de temporada. Tras haber marcado el gol de la clasificación para la Final a 8 de la Copa del Rey, ahora quiere contribuir a cerrar cuanto antes la salvación. Dirección de juego, lanzamiento entre líneas, defensa y experiencia. Todo eso y mucho aporta Juan del Arco a un Frigoríficos del Morrazo al que se incorporó esta temporada con la intención de echar raíces en Galicia, su tierra de adopción.

– La victoria ante el Anaitasuna ha sido importante no solo a nivel clasificatorio, sino también para poder borrar la imagen ante Guadalajara y fortalecerse en casa.

– Este año hemos hecho partidos malos, pero el de Guadalajara fue el peor con diferencia, no solo a nivel de juego sino por la actitud, por la forma en que transmitimos. Frente al Anaitasuna sabíamos de la importancia del partido, sobre todo al ser en casa, y ahí sí volvimos a ser el equipo que necesitamos ser, sobre todo en actitud.

– La respuesta del equipo fue tremenda, con uno de sus mejores partidos: sólidos en defensa, con un gran repliegue y generando muchas acciones claras de tiro...

– Sí, defensivamente recuperamos nuestras señas de identidad, que habíamos perdido en parte de la temporada. Lo hemos hecho a tiempo y hay que seguir con ello. Y en ataque cumplimos con el plan de partido, y eso nos sirve para darnos cuenta de que cuando lo seguimos las cosas salen bien.

– En líneas generales, la dinámica en la segunda vuelta está siendo positiva.

– Sí, salvo el borrón con el Guadalajara estamos compitiendo en todos los partidos, aunque pecamos de algunos se nos vayan por errores propios, por pérdidas o lanzamientos claros errados.

– Ahora toca el derbi ante el Cisne, otro duelo clave.

– Sí, es un encuentro importante y completamente diferente, que no se rige por la clasificación, ni por sus últimos resultados, que son engañosos y no hacen justicia a su juego. Además, no deja de ser un derbi, que son partidos distintos.

– Se prevé un desplazamiento masivo de la afición. Pontevedra parece que va a ser un segundo O Gatañal.

– No lo sé, aunque es cierto que se está moviendo mucho y los jugadores estamos animando a la gente de Cangas. Jugar ante nuestra afición es importantísimo, en casa siempre están y fuera cada poco también.

– Para el Cisne este encuentro puede ser una de sus últimas oportunidades de engancharse a la salvación.

– De aquí a final de temporada todo lo que nos viene a los equipos de la parte baja de la tabla son finales. Si ves el calendario, el 80 por ciento son enfrentamientos directos y no te puedes parar a especular. No hay que pensar en el resto de partidos, porque bastante tenemos con lo nuestro. Lo importante es sacarlo adelante para depender lo mínimo posible de los demás.

– La igualdad es tremenda, con resultados sorprendentes cada semana, pero parece que la lucha por evitar las dos plazas de descenso y la de promoción es cosa de seis equipos.

– Sí, parece que se ha quedado un grupo en la parte alta y otro en la baja. Somos seis equipos ahí y todo está muy apretado.

– A nivel personal, ¿qué tal se está encontrando esta temporada?

– Bien, desde el primer momento el equipo me acogió muy bien y aunque empecé de aquella manera creo que poco a poco he ido encontrando el rol que necesitaba y que Nacho [Moyano] me pedía.

– Le costó un poco arrancar. Daba la sensación de que su estilo de juego y el del Cangas no se acoplaban en esos momentos.

– Sí, pero era más una cuestión mía que del equipo. Pensaba que Nacho iba a necesitar otra cosa de mí, era una idea que me había hecho yo sin haber hablado con él. Ahora hemos encontrado un buen equilibrio entre lo que necesita el equipo y lo que puedo darle.

– Daba la sensación de que se estaba autopresionando, queriendo hacer demasiadas cosas.

– Sí, la realidad era esa, pero no era por culpa de nadie más, sino por una cuestión personal, por mi manera de ser. Y eso me estaba penalizando. Luego hemos encontrado el equilibrio y a partir de ahí todos estamos más cómodos.

– En cuanto al equipo, hay que reconocerle la capacidad que está teniendo para sobreponerse a las lesiones de jugadores importantes.

– Nos dimos cuenta de que teníamos que rehacernos y dar un poco más para cubrir esas ausencias, la de Santi toda la temporada, las de Alberto Martín y Vilanova... Teníamos que dar un paso adelante.