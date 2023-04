El Frigoríficos del Morrazo, a reencontrarse a sí mismo

El Frigoríficos del Morrazo recibe esta tarde (19 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje del valenciano Soria Fabián y del asturiano Álvarez Menéndez) al Anaitasuna en una final por la permanencia en la que los locales aspiran a reencontrarse a sí mismos y a sumar dos puntos que alimenten sus opciones de cara a la recta final del campeonato. El conjunto cangués quiere lavar la mala imagen ofrecida hace apenas una semana ante el Cívitas Guadalajara y confirmar –y mejorar– los brotes verdes recuperados en la visita al Logroño, en un choque que debe engancharlos nuevamente a la pelea por eludir tanto el descenso directo como el puesto de promoción.

“Hemos encajado tres derrotas consecutivas, tampoco han sido 25, pero queremos cambiar las sensaciones ante el Guadalajara. Fue una derrota dolorosa por el hecho de perder, pero también por lo que transmitimos”, afirma el entrenador del Cangas, Nacho Moyano, que añade que en Logroño “el equipo se comportó mejor y solo perdió por los errores propios”. Además, concluye, “esta semana hemos entrenado bien, estamos más sueltos y mejor enfocados en el partido”. El técnico madrileño insiste en la necesidad de “ir semana a semana y sin perder la perspectiva. Aquí pierdes dos partidos y te metes en el lío y ganas dos y eres el mejor del mundo”. Ante las sensaciones extremas Moyano apuesta por “ver las cosas con perspectiva y entender que esto es larguísimo, que nos quedan siete partidos que podemos ganar perfectamente”.

Chaparro es duda

Chaparro completó con relativa normalidad el último entrenamiento de los suyos y podría regresar a una convocatoria que Moyano no dará hasta hoy mismo en O Gatañal, una vez compruebe in situ el estado físico del uruguayo. El resto de efectivos está a disposición del preparador, que deberá realizar dos descartes de una nómina formada por los porteros Javi Díaz y Forns; los centrales Manu Pérez, Toth, Del Arco y Rubén; los laterales Gayo, Aizen, Brais, Fodorean e Iríbar; los extremos Gael, Jenilson, Moisés y Dorado; y los pivotes Martín, Chaparro y Quintas.

Defensa y evitar las pérdidas de balón

Las claves ante el Anaitasuna no diferirán en exceso del habitual corpus balonmanístico del Frigoríficos, basado en su solidez defensiva y en tratar de llevar a los rivales el mayor número posible de veces al ataque posicional. “Será clave no perder balones. En Logroño no tuvimos tantas pérdidas, pero sí un repliegue muy por debajo de un partido de este tipo. Si lo repetimos ante el Anaitasuna nuestras opciones serán mínimas, pero si se parece al que hacemos normalmente y los llevamos al ataque posicional tendremos muchas opciones”, resume.

Más allá de asegurar las posesiones y de ser muy firmes en retaguardia, el Balonmán Cangas deberá incrementar su efectividad en el lanzamiento con respecto al último choque ante el Logroño, en el que apenas superó el 50 por ciento de acierto y en el que erró ocasiones clamorosas. “Al final te tienes que quedar con que generamos muchas situaciones de lanzamiento extremadamente claras. Hicimos 28 goles fuera de casa, que está muy bien, pero fallamos 17 lanzamientos en situaciones diáfanas, y fallando tanto es imposible poder ganar”, sentencia Moyano.

Vocación ofensiva en los de Domínguez

Más allá de las estadísticas, Nacho Moyano ha destacado durante la semana el juego ofensivo de los de Quique Domínguez, con mucha continuidad de balón y la distribución de responsabilidades en el lanzamiento. Así se explica que, más allá de los goles de Chocarro (84, 27 desde los siete metros) y Bazán (68), el reparto es bastante equitativo. Artur Pereira ha anotado 59 y Redondo 55 por los 52 de Aitor García. En la cuarentena se sitúan Edu Fernández (48), Castro (47), Ganuza (47), Elustondo (45), Gastón (43), Meoki (42) y Bonanno (42). Xabi González ha marcado 11, Goñi 7 y los canteranos Itoiz y Arzoz 4 y 2, respectivamente.

Un solo triunfo en toda la segunda vuelta

El regreso del Anaitasuna a la actividad tras el parón del Mundial no le ha sentado demasiado bien, y los navarros únicamente han ganado un partido desde entonces, curiosamente el primero ante el Cisne (26-33). Además, han sumado sendos empates en casa frente a Granollers (34-34) y Huesca (29-29). Con todo, no son los pamplonicas ni mucho menos un rival sencillo, ya que perdieron por la mínima ante Ademar (32-31), Cuenca (29-28) y Puente Genil (33-32) y solo el Bidasoa los venció de forma cómoda (27-31). En O Gatañal el balance es favorable al Frigoríficos, con seis triunfos y un empate en diez enfrentamientos.