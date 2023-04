El Alondras, a dar un golpe decisivo

El Alondras visita esta tarde (18 horas, campo de Calabagueiros) al Barco en un encuentro en el que el conjunto cangués buscará los tres puntos para intentar asestar un golpe que sería casi definitivo en la lucha por la permanencia. El equipo que dirige David Páez suma 35 puntos, cuatro más que los de Valdeorras a falta de tan solo tres jornadas –incluyendo la de hoy–, por lo que una victoria le permitiría dejar ya eliminado a un rival directo y mantenerse fuera de los puestos de descenso directo y de los arrastres.

La mejor arma del cuadro rojiblanco no es otra que el extraordinario momento que atraviesa, en juego y resultados, y que lo ha impulsado a ser el mejor equipo de la categoría en las últimas seis jornadas, las que acumula sin conocer la derrota. Los 14 puntos sumados por los de Páez en este periodo lo sitúan por delante de trasatlánticos de la Tercera RFEF como el líder Fabril o su máximo competidor, el Arosa. “Estamos en una buena dinámica y confiamos en seguir así para conseguir nuestro objetivo”, relata el preparador de Sarria, que advierte de que “el Barco se juega todo y no va a ser un partido fácil”.

Lo cierto es que las exigencias de los locales son mayores que las de los visitantes, al no contar con margen de error. Pero el técnico alondrista no quiere que eso influya lo más mínimo a su equipo, “porque nosotros no podemos relajarnos, ya que podría incluso haber un tercer arrastre desde la Segunda RFEF [más allá de los ya confirmados de Bergantiños y Polvorín]. Hay que intentar ganar el partido, que ellos no sumen de tres”.

Batalla psicológica

Eso sí, Páez aguarda una batalla no solo futbolística sino también psicológica. “Es un encuentro fundamental, porque nos permitiría dar un paso adelante muy importante y dejar al rival en una situación muy complicada”, señala, antes de añadir que “respetamos mucho al Barco, porque es un equipo a priori hecho para pelear por la promoción de ascenso que ahora se encuentra en una situación delicada con la que no contaba. Tiene mucho talento y capacidad para salir de ahí pero nosotros estamos en un buen momento y vamos muy concienciados de lo que nos vamos a encontrar”.

Más allá de los lesionados de larga duración Dadín y Yahvé, la única ausencia en los de O Morrazo es la de Pablo Salgueiro, que ya se cayó de la lista el pasado fin de semana por lesión. El resto estarán disponibles para un David Páez que deberá realizar un descarte más.