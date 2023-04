El peor partido en el peor momento

Caras largas y cabezas bajas en el seno del Frigoríficos del Morrazo. La derrota del sábado ante el Cívitas Guadalajara dejó malas sensaciones en el club cangués. “Fue nuestro peor partido de la temporada y en el peor momento posible”, resumía ayer el técnico de los cangueses, Nacho Moyano. La derrota “no es dramática”, pero tal como reconoce el propio entrenador significa perder la red de seguridad con la que afrontaba el equipo este mes de abril con enfrentamientos contra rivales directos en O Gatañal. “Nuestro margen de error es mínimo, no podemos volver a fallar. Tenemos que recuperar sensaciones y volver a encontrarnos a nosotros mismos”, añade.

El Frigoríficos, que ya sufrió un colapso en el partido de ida contra el Guadalajara, no se encontró cómodo en ningún momento y se vio al remolque desde el principio. “Lo que pasó me resulta inexplicable, estuvimos muy por debajo de lo que requería el partido. No creo que estuviésemos sobrepresionados ni salimos relajados, sino que no entendimos el encuentro en ningún momento ni lo que se estaba jugando el rival”, reflexionaba ayer Nacho Moyano. El técnico cree que la plantilla pudo incurrir “en un exceso de actitud y de responsabilidad”, con unos jugadores que en algunos momentos se sintieron agarrotados.

Una de las consecuencias de ese bloqueo fueron los errores en el lanzamiento y las pérdidas de balón, que fueron un lastre. De los 18 goles encajados en la primera parte cinco fueron en contragolpe, a raíz de “pérdidas letales, de esas que no te dejan opción de repliegue defensivo”. Una situación en la que el Cangas volvió a incurrir en el segundo periodo, cuando había conseguido sobreponerse a ese primer tiempo y empatar el partido en apenas siete minutos (19-19). “En ese momento teníamos sensaciones positivas y volvíamos a defender con intensidad, pero nos atascamos en ataque. Esa precipitación te lleva a defender con mucha más intensidad y en cuanto cometes el más mínimo error y te vuelves a ver con una losa encima”, analizaba ayer en frío.

El Frigoríficos se mostró incapaz de salir de esa espiral y el técnico se mostraba disgustado. Tanto por los jugadores como por el público que llenaba O Gatañal. “Me siento defraudado de que nos haya pasado delante de nuestra gente, que es lo que más me duele. No le transmitimos nada a la afición para que se pudiese meter en el partido y eso duele el triple”, concluye Nacho Moyano.

La liga no para y hoy viaje a Logroño

La plantilla del Frigoríficos del Morrazo no tendrá demasiado tiempo para darle muchas vueltas a la derrota del sábado ante el Guadalajara. Algo que en esta ocasión parece positivo. Sin solución de continuidad el equipo regresó ayer al trabajo y hoy mismo viaja hacia La Rioja para medirse al Logroño.

La expedición sale a primera hora de la mañana en autocar y tiene previsto llegar a última hora de la tarde a la capital riojana. A su llegada realizará una última sesión de entrenamiento antes de medirse mañana al Logroño. El encuentro será a las 20.00 horas y será retransmitido en directo a través de LaLigaSportsTv. Los riojanos llegan después de encajar una dura derrota este fin de semana, con un 41-29 en su visita al Bidasoa Irún.

Será una semana intensa para los cangueses, que el sábado volverán a jugar el sábado en O Gatañal, esta vez contra el Helvetia Anaitasuna (a las 19.00 horas).