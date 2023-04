El Bueu Atlético no podía fallar ayer contra el Sar Plastic Omnium, que ya está descendido matemáticamente, y no lo hizo. Los bueueses salieron muy serios a la cancha y no dieron opción a los de Redondela. Un parcial de 0-5 en el arranque y otro idéntico al cuarto de hora de juego dejaron el encuentro decantado en los instantes iniciales. Brais se destacó con 13 goles.