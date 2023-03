El Frigoríficos apela a su octavo hombre

Que la salvación pasa por O Gatañal es un mantra que podría repetirse año tras año en la historia del Frigoríficos del Morrazo, pero que en este mes de abril cobra una mayor actualidad. De las cinco finales que el conjunto cangués afrontará en los próximos 30 días, cuatro de ellas –curiosamente las que lo medirán a rivales directos– serán ante su afición (tres en el pabellón de O Gatañal y otro más en el derbi ante el Cisne en Pontevedra), lo que ha llevado al club a realizar un llamamiento para que su jugador número 8 esté presente en estas trascendentales citas.

“Para nosotros es muy importante que haya casi cuatro partidos en casa de estos cinco, ya que el único desplazamiento real es el de Logroño”, afirma el entrenador de los de O Morrazo, Nacho Moyano, antes de añadir que “a los aficionados hay que pedirles muy poco porque con nada se animan a ir a cualquier lado. Y ya no es por egoísmo, sino que cualquiera que viene por primera vez aquí y vive este ambiente repite”. Lo cierto es que los cinco puntos de seis posibles que ha sacado el Cangas en su feudo en la segunda vuelta (victorias ante Bidasoa y Atlético Valladolid, y empate ante el Benidorm) refuerzan la fe de un equipo que considera jugar en casa “más que un elemento de presión, una alegría inmensa y un orgullo, porque ellos nunca te han exigido un resultado, tener que ganar porque sí... Lo que hemos de hacer es salir a vaciarnos y con eso la gente se va orgullosa del equipo, como se ha ido en los últimos partidos”. E insiste en repetir la fórmula, “porque así, si somos capaces de hacer eso, en un 90 por ciento nos iremos con una victoria”.

Moyano no es ajeno a la sensación de que los partidos ante Guadalajara, Anaitasuna, Cisne y Sinfín tendrán un valor de casi tres puntos al ser rivales directos y estar en juego también el golaverage particular. Pero subraya que la prioridad ante el Guadalajara este sábado no es otra que la de “ganar, aunque sea en el último segundo y con un penalti injusto”. Eso sí, además señala que “si somos capaces de recuperar el golaverage [se perdió 32-29 en cancha manchega] es otro punto más que meteríamos con el farolillo rojo, así que es un partido de dos puntos y medio”. Por tanto, “primero hay que ganar y después ya tendremos tiempo de pensar en el golaverage”.

“El mejor Guadalajara”

El preparador madrileño pone al equipo de Juan Carlos Requena como ejemplo de la igualdad existente en la Liga Asobal Plenitude. “Ganaron en el primer partido de la segunda vuelta al Ademar saliendo de descenso y promoción, y ahora son últimos”, apunta. Pero advierte de que “para ellos este partido sí va a ser una final, porque quedarse a siete puntos, y ojalá que con el golaverage perdido, ante un rival directo sería ya mucha desventaja por delante”. Asegura que los castellanomanchegos son “de los equipos más competitivos de la Liga, siempre en partido”, y que el hecho de jugarse tanto los hará aún más peligrosos. “Eso debe hacerles motivarse más y no relajarse, porque si yo estuviese en esa situación daría lo mejor de mí mismo. Yo espero al mejor Guadalajara posible”.

Acompañantes de socios por solo 5 euros

El Frigoríficos del Morrazo prepara ya una batería de iniciativas para contar con el apoyo de la afición en los tres partidos y medio (contando aquí el derbi a domicilio con el Cisne) que disputará ante sus incondicionales en este mes de abril. La primera de ellas se activará en el partido del sábado ante el Guadalajara y consistirá en que los 350 primeros socios que lo soliciten podrán retirar una entrada para un acompañante por solo 5 euros. Podrá hacerse desde hoy y hasta el viernes de 11 a 13 y de 17 a 20, y el sábado de 11 a 14 y de 17 a 19 horas en el pabellón. “Repetimos en vista del éxito que tuvo esta acción en el choque ante el Valladolid”, explica el responsable de comunicación del club, Pepe Camiña. Frente a los alcarreños volverá a haber música rock en directo con el grupo Pick and Tones.

Patrocinadores con Anaitasuna, cantera con Sinfín

“Tenemos abril marcado en rojo, porque nos jugamos mucho contra rivales directos y queremos involucrar a la gente para que sea nuestro jugador número 8”, afirma Camiña, que ya adelante que frente al Anaitasuna se apostará por tener un detalle con patrocinadores y colaboradores, con alguna acción que se desarrolle en el centro del municipio, “para acercar el equipo a la gente”. Y frente al Sinfín se espera montar una gran fiesta con la cantera, ya que el club aspira a organizar alguno de los sectores de categorías inferiores.

Además, también se ha pensado en el desplazamiento que se prevé masivo a Pontevedra para jugar ante el Cisne. Desde el club cangués recuerdan que hay un acuerdo con la entidad cisneísta por el que se fijó en 15 euros el precio de la entrada, al igual que sucedió en el partido de la primera vuelta. La intención es que los boletos se puedan reservar esa semana en O Gatañal para evitar colas en Pontevedra.

Los hermanos Escudero pitan ante los manchegos

El Frigoríficos del Morrazo conoce ya las designaciones arbitrales para los tres próximos encuentros ante Cívitas Guadalajara, Logroño y Anaitasuna. Los cántabros Jesús y Jorge Escudero Santiuste serán los encargados de impartir justicia en el encuentro de este fin de semana frente al cuadro castellanomanchego. La próxima cita de los de O Morrazo será el miércoles 5 en Logroño, en donde arbitrará la pareja navarra formada por Oyarzun Aylagas y Zaragüeta Ruiz. Por último, el domingo 9 ante el Anaitasuna (19 horas, pabellón de O Gatañal) la designación ha recaído en el valenciano Soria Fabián y en el asturiano Álvarez Menéndez.