No pudo ser. El Librería O Pontillón Defensores do Morrazo se quedó a las puertas del título de la Liga Zonal Cadete Femenina al caer en la gran final disputada en Vigo ante el Celta por 37-66. El conjunto morracense se había impuesto en las semifinales del sábado al Nigrán por un claro 58-27, lo que le permitía pelear por el campeonato, pero también ganarse plaza para optar al ascenso a la Primera División.

Sin embargo, el equipo celeste se mostró superior desde un primer momento y no dio opciones a las de O Morrazo, que no lucharán por el cambio de categoría, pero que tendrán enfrente próximamente el reto de ganar la Copa Premium. Para el Defensores do Morrazo sería un importante logro que adornaría un poco más una temporada más que notable.