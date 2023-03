El Alondras, a seguir con su escalada

El Alondras recibe esta tarde (18 horas, campo de O Morrazo) al Rápido de Bouzas con el objetivo de sumar los tres puntos y proseguir con su escalada en la clasificación, poniendo tierra de por medio con respecto a las posiciones de descenso. El conjunto cangués acumula tres victorias de forma consecutiva ante UD Ourense, Arzúa y Somozas, que le han permitido tomar algo de aire en una zona baja de la Tercera RFEF que registra un descomunal atasco, con hasta ocho equipos implicados en la lucha por la permanencia. Ganar hoy supone no solo dar continuidad a estos resultados sino también hacerlo frente a un rival de la zona alta, lo que reforzaría de forma considerable el aspecto anímico. Más aún si se tiene en cuenta que los vigueses llevan invictos 14 jornadas, justo las que han transcurrido desde que perdieron en su feudo ante el conjunto rojiblanco.

La transformación alondrista en estas semanas ha pasado inexcusablemente por blindar la parcela defensiva –solamente ha encajado un gol, el del Arzúa– y por aprovechar mejor las situaciones de gol que genera, con seis dianas en los últimos tres partidos. David Páez ha agitado el equipo con la entrada bajo palos del meta argentino Esteban, y con el canterano Lope en el centro de la defensa, amén de que los goles de David Mosquera le han permitido entrar en el once.

El otro elemento importante ha sido la recuperación de efectivos, tras unas primeras jornadas en las que el técnico de Sarria tuvo que completar las convocatorias con juveniles. No es el caso actual, ya que Páez tiene a un total de 20 futbolistas disponibles, lo que le obligará a dejar dos fuera de la convocatoria. La decisión la tomará hoy mismo en el campo de O Morrazo. Los 18 jugadores sanos son los porteros Andrés y Esteban; los defensas Diego, Pablo García, Guime, Landeira, Abel y Lope; los centrocampistas Jesús, Xoel, Cacheda, Salgueiro, Óscar Martínez, Raúl Paz y Javi Pereira; y los delanteros Hugo Sanmartín, Mosquera, Mauro, Manu García y Rosillo.

Máxima igualdad en la zona baja

Lo que no se cansa de repetir David Páez es que el Alondras no ha conseguido nada más, por el momento, que mantenerse vivo. Que no es poco en una categoría disputadísima en la que hay hasta nueve equipos en un margen de solo cinco puntos para repartirse dos plazas de descenso directo y al menos otras dos de arrastres (contando como casi seguros los descensos de Bergantiños y Polvorín desde la Segunda RFEF). A pesar de las buenas sensaciones ofrecidas por los alondristas, de su décimo puesto y de que únicamente están a cinco puntos de la promoción de ascenso, lo cierto es que su renta sobre el descenso directo es solo de tres puntos.

El club ha insistido durante la semana en la necesidad de contar con el apoyo de la afición. Para favorecer una buena entrada, ha lanzado una oferta para que los socios puedan retirar una entrada adicional por tan solo cinco euros.

Reconocimiento a Jesusa Pousada y Ernesto Fernández

Más allá del aspecto puramente deportivo, el choque de hoy estará marcado por el reconocimiento que se le brindará a Jesusa Pousada y Ernesto Fernández, colaboradores del club a lo largo de dos décadas. Ellos serán los encargados de hacer el saque de honor. Previamente, a las 14.30 horas habrá una comida homenaje que cuenta con un total de 120 personas inscritas.