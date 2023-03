Tres días en las islas, una derrota asumida ante el líder de la categoría y una experiencia para no olvidar tras haber tenido que pasar la noche en el aeropuerto de Lanzarote debido a la cancelación de su vuelo y a la falta de plazas hoteleras para ser alojados. Ese es el balance de un Bueu Atlético que en la tarde-noche de ayer regresaba a casa para poner fin a una de esas rocambolescas historias que dan aún más valor a la práctica de deporte a nivel aficionado, la de unos jugadores y técnicos que se quedaron tirados durante un día entero sin poder retornar a sus obligaciones.

Con prácticamente 24 horas de retraso y con un cansancio más que evidente regresó ayer la plantilla y el cuerpo técnico del Bueu Atlético de Lanzarote, donde disputó el sábado el choque ante el conjunto local, líder de la Primera Nacional y uno de los máximos favoritos al ascenso. Lo hizo después de que una nube de calima provocase una cascada de cancelaciones de vuelos que afectó también al cuadro de O Morrazo. Lo peor fue que el colapso en los alojamientos de la isla dejó sin opciones a los 12 integrantes de la expedición buenense –otros dos ya habían partido en un vuelo anterior–, abocándolos a tener que pasar la noche en el propio aeropuerto de Lanzarote.

La odisea canaria del Bueu Atlético había comenzado con normalidad, con su llegada alrededor de las 20.30 horas del viernes a la isla canaria. El sábado la escuadra gallega jugó su partido y el domingo tenía previsto su regreso a las 20.20 horas. Dos de los jugadores, Roque y Mauro, habían tomado un avión por la mañana para atender sus compromisos laborales, pero los otros 12 miembros del equipo (10 jugadores y dos técnicos) aguardaban el momento de embarcar.

Cancelaciones desde las 17 horas

“A partir de las cinco de la tarde los aviones no podían aterrizar y empezaron a cancelarse vuelos”, señala el entrenador de los buenenses, Moncho Curra. Su vuelo se fue retrasando en varias ocasiones hasta que poco antes de las 12 de la noche se cancelaba de forma definitiva. “El problema es que otras compañías fueron cancelando antes y realojando en hoteles a sus pasajeros para que pasaran la noche. Y cuando nos tocó a nosotros ya no había opciones”, señala. Ni directamente, ni por la compañía ni a través de la agencia de viajes que tenían contratada fueron capaces de encontrar una solución. No quedaba una sola cama libre, mucho menos las suficientes para albergar a un equipo.

En el suelo del aeropuerto

La única opción para el Bueu Atlético fue la de prepararse para pasar la noche en las mejores condiciones posibles. “Dos de los jugadores consiguieron asientos, pero el resto tuvimos que dormir en el suelo”, relata el preparador. En un aeropuerto inusualmente lleno para esas horas tocaba tratar de descansar. La falta de un lugar donde pernoctar no fue la única queja del equipo buenense. “El domingo por la noche no nos dieron cena ni nada, y hoy [por ayer] nos dijeron que nos darían cuatro euros cada dos horas, pero no te llega a nada, porque un refresco ya te cuesta 3,95 [risas]”, afirma.

Inicialmente estaba previsto que fuesen reubicados en un vuelo a las 13.30 horas, pero al final fue en el de las 18.20 cuando pudo salir el Bueu Atlético. “Hay que tomárselo con humor, porque otra solución no encontramos”, afirma resignado el técnico, que ya el propio domingo tuvo que ponerse en contacto con su trabajo para pedir el día libre, unas gestiones que ayer repitieron otros integrantes de la expedición, que no llegaron a tiempo de cumplir con sus obligaciones laborales e incluso alguno se perdió un examen.

Un precedente con "Filomena"

No es la primera vez que el Bueu Atlético se queda “tirado” en el aeropuerto tras un viaje a Canarias. Sucedió hace algo más de dos años, en enero de 2021, cuando los buenenses jugaron en Las Palmas ante el Ingenio en medio de la borrasca Filomena. En la ida su vuelo se canceló y tuvieron que contratar otro a última hora, y en la vuelta se retrasó su salida y no llegaron a tiempo a coger el enlace en Madrid. Todo apuntaba a que pasarían la noche en el aeropuerto, pero la compañía les buscó alojamiento y vuelo para el día siguiente.