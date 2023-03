Más de 100 barcos compiten en Bueu

El Concello de Bueu y el Club do Mar Bueu-Simei organizan mañana domingo la decimotercera bandera de bateles de la localidad, que contará con un total de 102 tripulaciones y más de 500 participantes. La prueba comenzará a las 11.00 horas y el campo de regatas abarcará desde el entorno del puerto hasta la zona de Can do Penedo y A Roiba, con distancias que variarán en función de la categoría.

La XIII Bandeira de Bateis Concello de Bueu forma parte del calendario del territorial sur y será la séptima cita, después de las dos celebradas en Tirán, otras dos en A Guía, una en Cangas y la que está prevista hoy en O Grove. A Bueu acudirán un total de 14 clubes, entre los que está Cabo de Cruz. No obstante, los barcos de Boiro acuden como invitados y no podrán optar a la bandera. Se entregará una enseña en categoría masculina y otra en femenina. “Los ganadores finales se decidirán en función de los puntos que sumen a partir de la clasificación de los barcos en las distintas categorías”, explica Javier Pazos Fariña, directivo del Club do Mar Bueu-Simei. La presentación oficial contó con la presencia del alcalde, Félix Juncal, y el edil de Deportes, Ricardo Verde. Ambos hicieron mención al elevado número de tripulaciones femeninas que competirán mañana en Bueu: un total de 41. “Es un dato a destacar en una semana en la que celebramos el Día Internacional de la Mujer. El deporte deber ser un referente de igualdad, esfuerzos compartidos e ilusión, por lo que es importante que la mujer tenga cada vez más presencia y protagonismo”, destaca Juncal.