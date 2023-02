El Frigoríficos del Morrazo, a seguir fuera de peligro

El Frigoríficos del Morrazo se mide esta tarde (16 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los castellanoleoneses Colmenero Guillén y Rollán Martín) al Benidorm con la intención de mostrar su fortaleza en casa y sumar dos puntos que le permitan seguir avanzando en su camino hacia la permanencia. La escuadra que dirige Nacho Moyano quiere aprovechar la inercia del triunfo del pasado fin de semana ante el Bidasoa y mantenerse fuera de las posiciones de descenso y promoción de la Liga Asobal Plenitude.

La presencia de Asier Iríbar en lo que será su debut en O Gatañal –ya jugó el partido ante el Ángel Ximénez Puente Genil a domicilio– es la principal novedad de una lista de convocados en la que no estarán los lesionados de larga duración Alberto Martín, Santi López y Carlos Vilanova. El vasco no estuvo frente a su exequipo por la cláusula del miedo y se integra entre los 16 elegidos, que son los porteros Javi Díaz y Gerard Forns; los centrales Del Arco, Rubén y Manu Pérez; los laterales Brais, Fodorean, Iríbar, Gayo y Aizen; los pivotes Quintas y Chaparro; y los extremos Jenilson, Gael Blanco, Moisés y Dorado.

Con Iríbar en nómina Moyano podrá ampliar la rotación y tener más opciones en un apartado defensivo que funcionó de modo bastante satisfactorio en los dos primeros duelos oficiales de 2023. Frente al Benidorm la exigencia será mayor, debido a la tendencia de Fernando Latorre de utilizar el ataque de siete contra seis durante buena parte –o incluso la totalidad– de los partidos. “Son un equipo que te podrá gustar o no, pero que te exige al máximo, que te hace trabajar. Juegan a otro tipo de cosas, son poco parecidos al resto”, señala el técnico madrileño.

Moyano apuesta por explotar el momento anímico y mantener el espíritu competitivo frente al Bidasoa

La obsesión de Moyano no es otra que la de mantener el buen estado anímico de los suyos, además del espíritu competitivo demostrado ante el Bidasoa. “Es cierto que no fue nuestro mejor partido, y que tuvimos algún tramo con dudas, pero también lo es que no le ganas al Bidasoa si no estás a un buen nivel”, razona. Mantener los buenos momentos durante el mayor tiempo posible y reducir al mínimo las pájaras es el otro elemento del cóctel con el que el Cangas quiere asentar sus posibilidades de victoria.

Moyano aguarda un duelo exigente en lo táctico pero también en lo mental. “Nos va a pedir muchas cosas este partido, y sobre todo tener un punto más de concentración”, manifiesta, si bien asume que el hecho de jugar en O Gatañal le dará un plus a los suyos. “Tenemos muy claro todo lo que nos da la gente, pero también que hemos de poner mucho de nuestra parte”, sentencia el preparador.

Los levantinos, sin Grau y con la duda de Iván

El conjunto levantino llegará a O Gatañal con la baja de Grau por motivos laborales y con la duda de Iván Rodríguez, con molestias de tipo muscular. El resto de efectivos estará a disposición de Fernando Latorre, incluyendo al excangués Filip Vujovic, que ha fichado como refuerzo en esta segunda vuelta procedente del Izvidjak bosnio. Anteriormente el montenegrino jugó en el Viveros Herol Nava, donde protagonizó algún duelo conflictivo, como aquel de mayo de 2021 que acabó con triunfo agónico segoviano (20-19) después de que David Iglesias recibiese golpes en el rostro hasta en dos ocasiones.

Moyano ha destacado la importancia del pivote Serrano, “del que parten la mayoría de las acciones ofensivas, sea por gol, penalti o bloqueos” y de una primera línea de jugones con Lignieres, Barceló o Sempere, entro otros.

Cuatro triunfos y un empate en ocho duelos

Los precedentes entre Cangas y Benidorm en O Gatañal arrojan un balance de cuatro triunfos locales, un empate y tres victorias visitantes en ocho enfrentamientos. El último duelo, el de la temporada pasada, finalizó con un marcador de 33-28 para los de Nacho Moyano.