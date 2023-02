La lucha por entrar en el grupo por el título se recrudece

La lucha por entrar en el grupo por el título de la Liga Keniata de Moaña se recrudece a falta de tan solo dos jornadas para que finalice la primera fase. Hasta siete equipos están implicados en una batalla en la que se pondrán en juego las tres últimas plazas, toda vez que hay otros siete conjuntos con su pasaporte prácticamente asegurado. A Centoleira/Daniel’s, Máikel&Best Sport, Rápido da Jalleira/Axeito Urban, Northcoast Barbershop/Bar Eladio, Decoraciones Fernández, Leña Verde y Electricidad Bermúdez están en un margen de tan solo cinco puntos para acceder a una zona de privilegio cuyo límite marca el Rápido da Jalleira con 25 puntos.

Curiosamente el único de estos equipos que sumó algo positivo el pasado fin de semana fue el Northcoast/Barbershop, con un sufrido triunfo ante el farolillo rojo de la categoría, el Tecnosat (2-1). Los tres puntos le sirven para alcanzar los 25, pero en la undécima posición. Con los mismos guarismos se encuentra el Decoraciones Fernández, que cayó frente al Fulming Bar Royal (1-4) una semana después de haberlo hecho frente al líder en un tramo complicado del calendario. También suma 25 el Rápido da Jalleira, que perdió de forma contundente ante el Automoción 313 por 5-0. Un escalón más abajo está el Leña Verde, que sufrió la goleada de la jornada ante el Casa Adriano, y el Electricidad Bermúdez, que no renuncia a estar entre los elegidos a pesar de haber sucumbido el pasado fin de semana en su enfrentamiento con el Bar Ramona/Costas Barber Shop (2-6).

Dentro de los diez primeros se encuentran A Centoleira/Daniel’s y Máikel and Best Sport, ambos con 27 puntos en su casillero. El primero de ellos salió perdedor en su duelo directo ante el Cervexería O Carlete (1-2), que, de este modo, se asegura casi al cien por cien su presencia entre los mejores de cara a la segunda fase de la competición. El Máikel and Best Sport, por su parte, cedió frente al segundo clasificado de la categoría, el Crispametal, que mantiene las esperanzas de pelear por el título.

Además de virtualmente el O Carlete, ya tienen plaza asegurada el vigente campeón, el Casa Adriano, además de sus escuderos Crispametal y Fulming Bar Royal. También están entre los elegidos el Getelec Instalaciones, que se deshizo este fin de semana del Drink Team Canaqui por 7-4, así como Bar Ramona/Costas Barber Shop y Burguer Piscis/Chiringuito da Borna, que se impuso al Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética por 3-2.

En la zona baja el Kanillas Athlétic derrotó al BB+ de forma ajustada por 2-1.