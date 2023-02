Un duelo de exigencia para el Frigoríficos

La riqueza y la atipicidad táctica del Benidorm convertirán, a juicio de Nacho Moyano, en un duelo de exigencia el choque que el Frigoríficos del Morrazo disputará el sábado ante el conjunto levantino con la intención de repetir el éxito logrado ante el Bidasoa. El técnico madrileño asegura que jugar ante los de Fernando Latorre “te exige a nivel táctico porque tiene muchas variantes, como el hecho de que usen el 5.1 y el 6.0 en defensa prácticamente al 50 por ciento”, además de que en el plano ofensivo “nos van a atacar bastante tiempo siete contra seis, y eso te obliga a prepararlo toda la semana”. El próximo visitante de O Gatañal “tiene trabajadas muchas muy diferentes y con mucha variedad”.

La semana, pues, está siendo intensa para un Cangas que quiere acumular más armas en su arsenal para contrarrestar la propuesta del Benidorm. Pero también recuerda Moyano que la clave pasa por el rendimiento que puedan ofrecer los suyos. “Nosotros tenemos que construir los partidos desde la seriedad en defensa, y a partir de ahí correr, en primera, segunda oleada o en contragol”, asegura. Es tan solo la primera parte de un plan que se completa con la solvencia ofensiva. “Hay que minimizar las pérdidas de balón en ataque. Ante el Bidasoa perdimos tres balones en la primera parte. Si conseguimos que no haya errores, jugaremos más fácil”, añade. La razón es sencilla. Impedir correr al rival supone “que esté más tiempo en ataque posicional, sin conseguir goles sencillos. Eso a nosotros nos facilita mucho la vida y nos acerca la posibilidad de puntuar”.

Mayor ritmo de competición por jugar en Europa

El equipo levantino viene de jugar el martes ante el Valur Reyjkavik en Islandia –con derrota–, pero Moyano no cree que el hecho de alternar la Asobal con competición europea pueda suponer un mayor cansancio para el rival en el partido del sábado. “Puede acabar pesándoles, pero no en este momento. Cuando empiezas las segunda vuelta es algo más positivo que negativo, porque te permite coger ritmo de competición. Ahora mismo no creo que sea un factor determinante”, manifiesta el preparador de los de O Morrazo.

Lo más positivo para Moyano es el momento en el que se encuentra su plantilla. Los dos puntos sumados de forma agónica ante el Bidasoa han permitido al Frigoríficos rearmarse moralmente de cara a próximos compromisos. “Estamos muy bien, en un buen momento para competir con cualquiera, y más si es en casa”, señala el técnico, que apunta asimismo que “tenemos ganas de volver a estar delante de nuestra gente, de dejarlo todo, que es lo que te piden. Queremos demostrar a la gente qué tipo de equipo estamos construyendo y que estamos camino de ser”.

Citas clave para séniors y juveniles

La del sábado será una jornada especialmente intensa para el Balonmán Cangas, que, además del duelo de su equipo de Liga Asobal Plenitude, tendrá otros dos compromisos relevantes de sus equipos femeninos. De este modo, el sénior de Primera Autonómica Cangas Tapería dos Chata recibe a partir de las 19 horas al BM SD Samertolaméu en el derbi de la categoría.

Las canguesas son quintas con 26 puntos y dos partidos menos y las moañesas cuartas con 27 tras imponerse el pasado fin de semana al segundo clasificado, el Reconquista. Con ambas muy cerca de meterse en la fase por el ascenso, el duelo servirá para ir definiendo las posiciones de ambas. Además, a las 12.15 el Cangas Escayolas Miguel Santos de juveniles recibe al Calfrima Carballal, líder con dos puntos más que las canguesas.