La Federación Gallega supervisa el campo de O Morrazo

El secretario de la Real Federación Gallega de Fútbol, Diego Batalla, y el presidente de la delegación de Pontevedra, Jaime Otero, visitaron ayer el campo de O Morrazo para comprobar de primera mano su estado y elaborar un informe que detalle las deficiencias que presentan las instalaciones. La visita de los representantes federativos –que estuvieron acompañados por el presidente de la entidad, Luis Guimeráns, y por el directivo José García– se produce después de las quejas expresadas en público por el club cangués, y que se centran principalmente en el mal estado del césped artificial, en la insuficiente iluminación, en los problemas de filtraciones en la nueva grada y en el deterioro de la cubierta de la más antigua.

“Lo más preocupante es el estado del terreno de juego”, afirman desde el Alondras. Y es que la superficie no cumple con la normativa de la Federación Española, que fija en ocho años el tiempo máximo de vida útil del césped, cuando el de O Morrazo fue instalado en abril de 2011. Este año se está jugando gracias a un certificado especial, pero la incertidumbre se abre de cara a la próxima temporada. Lo que no se pudo comprobar –al ser de día– fue el deficiente alumbrado del campo, por lo que los representantes federativos quedaron en realizar una nueva visita con la maquinaria necesaria para medir la potencia lumínica en caso de que no se proceda al cambio de los proyectores. Sí se comprobó el deterioro de la cubierta de la grada más antigua, algo que despertó la preocupación de Batalla y Otero.

No más allá de la temporada 24-25

La Real Federación Gallega de Fútbol elaborará ahora un informe acerca del campo de O Morrazo que espera presentar al club en las próximas semanas. Será un elemento más para que el club pueda seguir reivindicando la mejora de las instalaciones. “Ya sabemos que con las elecciones tan próximas es complicado que sea para la temporada 23-24, pero lo que está claro es que las obras no pueden pasar más allá de la temporada 24-25. Hace falta un compromiso firme”, sentencian desde el club alondrista.