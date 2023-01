José Antonio Rodríguez pide mayor continuidad

Falta de continuidad. La expresión de la que echó mano el técnico del Alondras, José Antonio Rodríguez, para valorar la derrota ante el Silva en la primera jornada de Liga es la misma que utiliza ahora para resumir una primera vuelta del equipo cangués en la que ha acabado decimoprimero con 17 puntos, tres por encima del descenso, pero también a solo seis de los puestos de promoción de ascenso. “Nos falta continuidad. Hemos estado cerca de puntuar en todos los encuentros. Hacemos muchas cosas, eso se traduce en ocasiones pero no lo está haciendo en resultados”, admite el preparador ourensano, que tampoco rehúye la autocrítica y subraya que “debemos ser conscientes de que esto son 98-100 minutos en los que hay que estar siempre a tope, porque en un momento malo se nos están yendo los partidos”.

El otro aspecto en el que hace hincapié Rodríguez es en el de la contundencia en las dos áreas, en la búsqueda de un equilibrio que de momento no se tiene. El Alondras es el cuarto equipo menos realizador de la categoría con 16 dianas, pero lo cierto es que salvo con el líder Fabril –que ha visto puerta en 32 ocasiones– no hay una gran diferencia con respecto a sus rivales. Así, Somozas y Rápido de Bouzas son cuarto y quinto, respectivamente, con 18 goles a favor. “No es tanto una cuestión de marcar goles como de sacar los partidos. Ante el Paiosaco el otro día nuestro gol nos tenía que haber servido para sumar y sin embargo no fue así”, señala. “No encajar es vital, igual que sentir que el rival tiene que hacer muchas cosas para marcarnos”, añade.

El bagaje conseguido hasta la fecha por el equipo rojiblanco es exiguo, en opinión de su técnico. “17 puntos son pocos y nos dejan de la mitad para abajo de la clasificación”, resume. Sin ser crítica, la situación no es la más cómoda. Arteixo, Paiosaco y Choco ocupan las plazas de descenso directo con 14, 12 y 10 puntos. El Silva, próximo rival cangués, tiene 15 y el Barco 17, los mismos que los de O Morrazo. En un pañuelo están con 18 el Gran Peña Celta C, y Viveiro y Arzúa suman 19.

Resolver mejor las situaciones de área

Curiosamente la zona de fase de ascenso tampoco está a una distancia inalcanzable, fruto de la igualdad existente en la categoría. “Hay que traducir lo que hacemos bien en resultados porque estamos mostrando personalidad, buscamos la portería contraria, dominamos...”, relata el preparador alondrista, que habla de “tener más regularidad dentro de los encuentros”, pero también de “resolver mucho mejor las situaciones de área. En jugadas y en estrategia nos están llegando muy poco y lo acabamos pagando caro”.

El balance del Alondras arroja datos curiosos como que los cangueses no han perdido ante los equipos que ocupan las plazas de ascenso y promoción. Sumaron una victoria a domicilio ante el Bouzas y firmaron tablas frente a Fabril, Villalbés, Arosa y Somozas. Contra los conjuntos que tiene por debajo en la clasificación han dado una de cal y otra de arena. Vencieron a Barco, Atlético Arteixo y Choco, todos ellos en casa, pero perdieron ante Paiosaco a domicilio y con Silva en O Morrazo. Todo en una primera vuelta del campeonato marcada por las dos graves lesiones sufridas –Yahvé y Dadín– y cerrada con una nueva baja importante, la de Aitor Díaz por cuestiones laborales.

Una derrota “muy difícil de digerir”

Rodríguez calificó de “muy difícil de digerir” la última derrota de los suyos en Paiosaco, en un partido que los locales remontaron en el descuento para imponerse por 2-1. “Hicimos un muy buen partido, pero después, en una falta inexistente defendimos mal y encajamos el empate”, señala el entrenador, que añade que “nos faltó oficio, contundencia, conciencia de los minutos en los que estábamos”. Y es que el preparador alondrista insiste en que “en el descuento no te pueden hacer un gol con todo tu equipo defendiendo. Fue claramente por demérito nuestro”. El 2-1 definitivo en la última acción del choque fue “un cúmulo de despropósitos. Quisimos recuperar los dos puntos que se nos iban, perdimos un balón arriba, ellos despejaron, fallamos en las vigilancias y nos marcaron”.

Mosquera es el pichichi con seis dianas

David Mosquera, el último fichaje veraniego del Alondras para la presente temporada, es el máximo artillero rojiblanco, con un total de seis dianas en 14 encuentros, la última de ellas anotada frente al Paiosaco. El segundo clasificado en este ranking es Nacho Rosillo, que ha aportado tres tantos, mientras que Hugo Sanmartín y el capitán Mauro han marcado dos. Con un gol se sitúan Javi Pereira, Salgueiro y el central que recientemente causó baja, Aitor Díaz.