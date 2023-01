“No me obsesiono con volver a la selección, solo quiero seguir mejorando”

Bueu es estos días el reposo del guerrero para un David Iglesias que el pasado verano decidió abandonar su zona de confort y dejar el Frigoríficos del Morrazo para emprender una nueva aventura en el Limoges de la Liga Francesa. Medio año después, el lateral internacional se muestra satisfecho por la experiencia y, sobre todo, por la mejoría experimentada en la recta final de la primera vuelta, en la que adquirió un mayor peso dentro de los esquemas de Alberto Entrerríos. El objetivo ahora es mantener la progresión y clasificar a su equipo para competiciones europeas.

Se confiesa adaptado junto a su pareja a su nuevo estilo de vida, en una ciudad tranquila en la que “ya hemos formado nuestro grupo de españoles”. David Iglesias pasa estos días de vacaciones en O Morrazo.

–¿Qué tal le está yendo la experiencia en la Liga Francesa?

–Bien; las primeras semanas fueron un poco más complicadas por la adaptación, pero luego ya me he ido encontrando más cómodo, me he hecho más al equipo y estoy bastante contento. Las sensaciones son buenas, aunque los resultados podrían haber sido un poco mejores.

–Ha sido un cambio grande, a un nuevo equipo, una nueva Liga, pasar de un rol de jugador franquicia a uno más discreto, el idioma...

–Ha sido un poco de todo. El idioma, cambiar de ciudad... Asumir un nuevo rol no me ha costado tanto, ni tampoco el juego. A lo mejor es más táctico, se me piden más cosas a la hora de defender, cuando en Cangas sí tenía a veces un rol más centrado en lo ofensivo.

–¿Es más fácil adaptarse cuando hay españoles en el equipo y en el cuerpo técnico?

–Sí, Alberto [Entrerríos] y José Manuel [Sierra] me explican cualquier cosa en español en mitad de un partido y es mucho más sencillo. Y también es más fácil con Ángel [Fernández].

–Son décimos, en mitad de la tabla, con mucha ventaja sobre el descenso y a solo cuatro puntos del quinto clasificado. No están en mala situación para la segunda vuelta.

–No, salvo PSG, Nantes y Montpellier, que están muy arriba, del cuarto al decimosegundo hay muy pocos puntos. Tenemos que intentar no descolgarnos.

"Las primeras semanas me costó más la adaptación, pero luego he ido encontrándome mejor"

–Lo cierto es que el Limoges de este año es un proyecto muy renovado, con numerosas novedades que hay que acoplar.

–Es tal cual dices. Es un proyecto bonito en construcción y estamos dándonos cuenta todos de lo que podemos hacer, del nivel que tenemos. Creo que podemos dar más y hay que intentar buscar la regularidad. Tenemos este mes para seguir encajando las piezas y conociéndonos más.

–¿Ha notado mucha diferencia entre el balonmano francés y el español?

–Hay alguna diferencia física, pero tácticamente también se trabaja muy bien. No he notado demasiados cambios.

–Me imagino que más en cuanto a la calidad de la Liga.

–Es muy competitiva. Del cuarto al decimosegundo hay apenas cuatro puntos y todos los equipos tienen buen presupuesto. En España hay que dar un paso más.

–¿Y cómo es el ambiente en las gradas, tanto del Limoges como del resto de la Liga?

–Muy bien. Cada partido parece si no una final de Champions sí algo muy parecido. Las previas, la presentación de los equipos... Saben vender mejor el producto.

"En Francia cada partido parece una final. Saben vender mejor el producto"

–España está preparando ya su presencia en el Mundial. ¿Le queda la espinita de no haber entrado en la lista o quizás era un objetivo más a medio plazo en este año de transición para usted?

–No me queda la espinita. Siempre tienes ilusión de ir, pero tampoco hice mucho para poder hacerlo. Les deseo toda la suerte del mundo y que vengan con una medalla, que sería importante para ellos y para el balonmano español. Yo quiero seguir mejorando, pero tampoco me obsesiono con la selección. Primero tengo que hacerlo bien con el Limoges y jugar en Europa. Si no es en este año, en el siguiente.

– ¿Está siguiendo al Cangas? ¿Qué le parece su temporada?

– Veo todos los partidos que puedo. Es un caso parecido al nuestro, le ha costado ir encajando las piezas, pero poco a poco ha ido mejorando. Fueron una pena esos partidos en los que se escaparon puntos al final, como Huesca o Ademar. También es una lástima la lesión de Santi, pero creo que en la segunda vuelta el equipo mejorará.