El CD Moaña disputa mañana, viernes 30, su encuentro de liga aplazado en la jornada 10. Visita al Goián (20.30 horas) con el objetivo de enlazar otra victoria que se sume a la del Caselas de hace dos semanas (2-0). De vencer hoy, los moañeses acabarían el año a solo un punto del playoff de ascenso y a dos puntos del tercer puesto, encarando así la segunda parte del campeonato con todas sus aspiraciones intactas.

El entrenador, Bruno Gago, deberá confeccionar una plantilla competitiva reponiéndose a las numerosas bajas que sufre. Róber Pastoriza y Nico no se recuperaron a tiempo, Pablo no puede jugar porque no estaba inscrito en la jornada 10 y Barreiro está fuera por viaje.

El Goián está sexto y Gago destaca “su solidez atrás, con cuatro defensas y dos mediocentros” y los jugadores de más calidad en ataque como Gabri Sylla, Aarón Álvarez o Santi Castro.