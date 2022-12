Bueu celebra el sábado la primera edición de su carrera de San Silvestre, que constará de un recorrido por el centro urbano de 2,5 kilómetros. La prueba tendrá su salida y llegada en As Lagoas y se espera una gran participación. De momento ya hay más de 150 personas inscritas.

La jornada deportiva comenzará a las 15.00 horas con unas olimpiadas dirigidas a los escolares en edad benjamín y alevín (nacidos entre 2011 y 2014), con pruebas que incluyen carreras de velocidad y de fondo, salto de longitud, triple salto, lanzamiento de peso y de jabalina. Al concluir será el momento de la San Silvestre.

Los participantes saldrán desde el entorno de la carpa de As Lagoas y en primer lugar darán una vuelta a la manzana que configuran las calles José María Estévez, O Santán, O Ferrolán y Johan Carballeira. A continuación bajarán por la propia calle Johan Carballeira, cruzando Pazos Fontenla, hasta la Avenida Montero Ríos. Desde allí la carrera enfilará por la propia calzada hasta la pista deportiva de Banda do Río y regresará hacia el centro urbano, pero por la zona del paseo y hasta el Centro Social do Mar. Luego la carrera subirá por la calle peatonal Eduardo Vincenti hasta Canibelos y desde ahí enfilará por Ramón Bares hasta llegar al cruce de la piscina. El último esfuerzo consistirá en una nueva vuelta a la manzana de As Lagoas antes de cruzar la meta.

La carrera se presentó hoy a mediodía con la presencia del alcalde, Félix Juncal, y de representantes de las entidades organizadoras: Ricardo Verde, como edil de Deportes y presidente del Club Corredoiras; Alejandro Piedras, por la Asociación por Beluso (Asbel) y Ángela Fernández del Club Galaicas. “El objetivo es fomentar el deporte como un hábito de vida saludable y algunos de sus valores, como la solidaridad, el esfuerzo y el sacrificio”, explican.

La inscripción se puede realizar a través de las redes sociales de los organizadores y se sugiere a los participantes una indumentaria especial, con un color para cada parroquia y lugar del municipio: el amarillo para Bueu, azul para Beluso, verde para Cela, rojo para Ermelo y Meiro y rosa para Ons.