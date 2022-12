“Fue todo tan rápido que no tuve tiempo para asimilar la lesión”

La plantilla del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro ya está de vacaciones desde hace unos días. Las semanas previas al parón navideño estuvieron de alguna manera marcadas por la lesión de uno de los jugadores más queridos por la afición y a la vez más difíciles de sustituir: el polivalente Santi López. La rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda le tendrá en el dique seco durante los próximos meses, pero el jugador se muestra optimista y con ganas de volver cuanto antes a las pistas. Ya fue operado hace unos días y la intervención fue todo un éxito.

El mes de diciembre para el Frigoríficos comenzó con la inesperada noticia de la grave lesión de Santi López. En menos de una semana fue operado con éxito de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y su largo proceso de recuperación ya está en marcha. La operación fue en la Clínica Olympia de Madrid, con los doctores César Flores y Manuel Leyes, y ahora el deportista disfruta de unas vacaciones en Córdoba. La primera parte de su rehabilitación la realizará en Madrid y está tan identificado con el Cangas y O Morrazo que “ya tengo algo de morriña”, cuenta con buen humor.

–¿Cómo ha ido la operación para reparar el ligamento?

–Fue muy bien, creo que no podía haber ido mejor. Dentro de lo malo la lesión es la menos grave posible: solo está roto el ligamento cruzado, sin afectar al menisco ni a otras zonas. Eso hace un poco más fácil y más favorable la recuperación.

–Habitualmente se asocia una lesión como la suya a algo inmediato después de un mal apoyo o un mal giro de la articulación. Pero no ha sido su caso: la noticia de su lesión se conoció el 2 de diciembre, pero la venía arrastrando desde hacía tiempo.

–Es verdad. En este tiempo identificamos que se pudo producir al final del partido contra el Benidorm (el 18 de septiembre, en la tercera jornada de liga). Hay una acción en la que un jugador de Benidorm me golpea de manera involuntaria cuando tengo la rodilla apoyada y ese puede ser el momento.

–Pero desde esa acción hasta el diagnóstico de la lesión pasaron más de dos meses, en los que siguió jugando. ¡Parece usted de hierro!

–Al principio tenía dolor, pero al seguir tratamiento ese dolor fue bajando. En el partido contra Granollers (el 25 de noviembre, en la jornada 13) hay otra acción en la que me hago más daño. Hicimos más pruebas y una resonancia, en la que se vio que el ligamento cruzado de la rodilla estaba roto.

–¿Cómo se tomó un diagnóstico que está entre los más temidos por cualquier deportista?.

–¡Es que prácticamente no tuve tiempo para asimilarlo! Me hicieron las pruebas, salió el diagnóstico y en menos de una semana ya me estaban operando. Y yo casi me sentía en ese momento como si aún pudiese jugar. Es algo que no te esperas y no tuve tiempo para pensar lo que venía.

–¿Y ahora?

–Ahora estoy pensando en la recuperación, pero no he asimilado del todo la realidad. La lesión llegó justo antes del parón navideño, así que como todo el mundo está parado no siento que yo también lo estoy. Supongo que a partir del mes de febrero será otra cosa.

–Su lesión llegó justo antes del último partido del año en O Gatañal. El público le brindó uno de esos homenajes que llegan al corazón y Dani Fernández, que vino desde Alemania para recoger el premio como mejor extremo izquierdo de la pasada temporada, salió con su camiseta. ¿Cómo se sintió?

–Lo increíble es que el público siempre es así conmigo, no importa si meto un gol o cometo un error. Es algo que valoro muchísimo. ¡Y lo de Dani no lo sabía! No sabía que iba a salir con mi camiseta, fue un gesto precioso. Fuimos compañeros solo dos años, pero siento como si hubiésemos estado juntos diez años.

–Tanto cariño del público se refleja en ese cántico de “¡MVP! ¡MVP!”. ¿De dónde viene?

–No lo sé... pero tampoco me voy a quejar [risas]. Supongo que soy un jugador que brilla especialmente en labores defensivas y comparto con este club y su público los valores del compromiso, esfuerzo y la solidaridad. De ese valor extra en defensa es desde donde nace todo y forma parte de mi juego.

–Supongo que todavía es muy pronto, ¿pero es posible marcar una fecha de regreso a las pistas?

–Yo quiero que sea lo antes posible. Mi primer objetivo es poder comenzar la pretemporada 2023/24 con el equipo, por lo menos estar trabajando con ellos en la pista. La vuelta a la competición no lo sé, hay que ver cómo evoluciona la recuperación.

–¿Cómo serán las fases de la rehabilitación que le espera?

–Ahora mismo lo primero es reducir la inflamación de la rodilla y recuperar movilidad, extensión y flexión. A pesar del poco tiempo transcurrido en una semana ya tengo el nivel una extensión y flexión de varias semanas de trabajo. En ese sentido no me puedo quejar para nada. Tampoco tengo un excesivo dolor, por lo que lo llevo bien. Luego vendrá dejar las muletas, empezar a hacer bicicleta, ejercicios de carrera, piscina, fortalecer la articulación...

–En el plano deportivo, ¿cómo valora la primera vuelta del equipo?

–A pesar de las derrotas en este tramo final ante Ademar, Granollers y Cuenca, creo que el equipo ha ido claramente de menos a más. Comenzamos la temporada con jugadores que se habían marchado y otros nuevos y costó encajar. Luego había no diría que había presión, pero sí una mayor autoexigencia por nuestra parte. Como la temporada pasada habíamos hecho una gran primera vuelta queríamos intentar repetirlo. Al final daba la impresión de que estábamos peor de lo que realmente estábamos. Hasta que llegamos a Guadalajara: ese partido fue un punto de inflexión. Al final en el partido ante Huesca parece que perdimos un punto, pero creo que es un resultado que habríamos firmado antes de empezar. Soy optimista de cara a la segunda vuelta, este parón va a venir bien para trabajar, ajustar cosas e ir para arriba.