El Carrera Telecomunicaciones Morrazo sufre su primera derrota

El Fulming Bar Royal sufrió un nuevo revés en la Liga Keniata de Moaña al ceder un empate ante el Rápido da Jalleira (2-2) que lo aleja de las posiciones de privilegio y lo envía a la quinta plaza de la tabla clasificatoria. El del Fulming fue el único resultado negativo de los favoritos de una categoría que no experimenta grandes variaciones en su zona alta.

Así, el Casa Adriano se mantiene al frente de la tabla después de haber resuelto con éxito su enfrentamiento ante el A Centoleira/Daniel’s. Con once triunfos en otras tantas jornadas el vigente campeón sigue sin dar opción a sus rivales y camina con paso firme para revalidar el campeonato. La segunda posición la ocupa el Crispametal, que firmó la goleada del fin de semana, un inapelable 11-4 ante el Tecnosat. Está a cuatro puntos de la cabeza, aunque con un partido menos disputado. El podio lo completa el Getelec Instalaciones, que venció de forma cómoda por 6-3 al Automoción 313.

Un escalón más abajo se sitúan Bar Ramona/Costas Barber Shop y el mencionado Fulming Bar Royal, ambos con 23 puntos en sus respectivos casilleros. El primero de ellos no tuvo piedad del Kanillas Athlétic, al que derrotó por un contundente 6-0. El sexto puesto lo ocupa el Máikel and Best Sport, que ganó al Mapfre Moaña. Y desde el séptimo al decimotercero hay siete equipos en busca de cuatro plazas para colarse entre los diez primeros clasificados. Es el A Centoleira el que cierra ese grupo que a día de hoy disputaría la fase por el título.

Liga Kenyata de Cangas

En la Liga Kenyata de Cangas a la decimotercera fue la vencida. El Carrera Telecomunicaciones Morrazo encajó su primera derrota de la temporada tras caer por 2-3 ante el Seixos Talleres Alejandro.

El más beneficiado del pinchazo del Carrera Telecomunicaciones Morrazo fue el Talleres Veiga, que doblegó sin mayores dificultades al farolillo rojo del campeonato, el Independiente, por un claro 11-0, y que ahora se sitúa a solamente dos puntos del liderato, aunque con un partido menos jugado. El Talleres Veiga es ahora el único equipo que presenta una tarjeta sin derrotas, con 10 victorias y dos empates en 12 encuentros.

Con los mismos puntos que el Talleres Veiga, pero con un partido más disputado, se halla el Mejillones Díaz Miranda, que el pasado fin de semana solventó no sin apuros su complicado compromiso ante el Cocoon. Venció por 4-3 y suma 32 puntos, dos más que un Persianas Morrazo que se recuperó del tropiezo del pasado fin de semana ante el Casa Barbeiro con un triunfo ante el Policlínica Míriam Paz Menduíña.

Más allá de los destacados cuatro primeros clasificados está el Iso ki kirías ti, que en esta ocasión se impuso al Peluquería Vanesa Marcos por 7-6. Con un punto menos esté el Seixos Talleres Alejandro tras protagonizar la sorpresa de la jornada. el Frenahaybache, por su parte, venció de forma ajustada (3-2) al Bar Máster, mientras que el M-Auto Alimoche hizo lo propio ante el Fotograma, si bien por un marcador más cómodo (4-1).

En la zona baja de la tabla clasificatoria no se registraron movimientos más allá de la victoria del Casa Barbeiro ante el Maridaxe por 4-1, un resultado que le sirve para seguir escalando posiciones y situarse decimosegundo.