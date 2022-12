Gerard Forns: ”Llegué a perder la ilusión por el balonmano”

“Tengo ansiedad. Sin tabús lo digo. La cabeza manda y la mía llegó a su límite”. Así comienza el mensaje que el portero del Frigoríficos del Morrazo Gerard Forns publicó en su Instagram reconociendo un problema de salud mental que lleva padeciendo desde hace años, que estalló el pasado verano, y que le ha llevado, como él mismo asegura, “a perder la ilusión y la ambición por el balonmano, un deporte que es toda mi vida”.

Forns habla abiertamente de “un cúmulo de situaciones” que lo ha llevado a padecer la ansiedad. “El deporte me lo generaba, aunque la gota que colmó el vaso fue otro problema”, señala. El que fuera portero de Barcelona B y Granollers reconoce que “ya llevaba unos años ahí, pensando en dejarlo, pero siempre me decía una temporada más, una temporada más. Crees que no estás disfrutando al cien por cien y barajas retirarte, porque tampoco le quieres quitar el sitio a una persona que realmente lo disfrute”.

Y llegó el verano pasado. Tres días antes del inicio de la pretemporada comenzaron los ataques de ansiedad. El meta del Cangas se puso en contacto con el entrenador, Nacho Moyano, y con el club para comunicarle la situación. “Nacho me dijo que si tenía que tomarme 15 días que lo hiciera sin problema. Todo fueron facilidades, tanto por el club como por el cuerpo técnico”, recuerda. Su familia le recomendó dejarlo, “pero yo, que soy más cabezota que ninguno me dije que tenía que volver a Cangas y al balonmano para recuperar la ilusión”.

Para algunos de sus compañeros la publicación en Instagram no fue una sorpresa. “El grupo que llevamos tres años en Cangas ya somos una pequeña familia, y se lo conté a los más cercanos, porque querían que supieran que yo no estaba al cien por cien. Y también a mis compañeros de piso”, relata, antes de subrayar que “me he encontrado muy arropado tanto por mis compañeros como por el club como por todo el mundo. Si no, otro gallo cantaría”. Eso sí, además del apoyo anímico ha tenido que recurrir a la ayuda de un profesional, de un psicólogo deportivo. “Estoy aprendiendo mucho, sobre todo de mí mismo”, dice.

Una de las reflexiones que pone encima de la mesa Forns es que su modo de afrontar los encuentros no era el más sano. “Pensaba que lo hacía de la forma correcta, pero no era real. Me metía demasiada presión. Salía a parar un penalti y pensaba que tenía que hacerlo porque tenía el control, y no es cierto”, afirma, antes de añadir que “antes finalizaba un partido y ya me comía la cabeza por cómo lo había hecho. Ahora ya no”.

Un mensaje para los más jóvenes

Con todo, afirma que está “en proceso. Claro que tengo mis altibajos, pero me encuentro estable. Es el nuevo Gerard. Tengo las cosas mucho más claras y, sobre todo, sé afrontar los problemas con otra perspectiva”. Y desmitifica esa imagen de que “los deportistas somos inmortales y no tenemos derecho a tener depresión o ansiedad. Vi a Simone Biles en los Juegos Olímpicos y me hizo pensar mucho”. El mensaje, subraya, “lo escribo ahora que me encuentro bien, antes no hubiese podido hacerlo”, y recalca que “lo hice por la gente más cercana, por los niños de la base, que vean que somos personas y que estas cosas son normales”.

La publicación de Gerard Forns en su Instagram acumula ya un buen número de “likes” y comentarios de ánimo, con especial protagonismo del mundo del balonmano, desde compañeros de equipo a rivales de otros clubes o jugadores de las categorías inferiores, alguno de los cuales ha sido entrenado por el meta catalán. “Estoy abrumado por el cariño y los mensajes de apoyo de la gente. La verdad es que no me esperaba esto”, reconoce.

Entre los comentarios de apoyo públicos –tampoco han faltado los privados– ha habido varios de compañeros de vestuario como Javi Díaz, Aizen, Brais, Alberto Martín, Moisés, Vilanova o Manu Pérez, además de exjugadores del Cangas que coincidieron con Forns como Mitic, Villoria o Dani Fernández. Y de rivales como Buzle, Miguel Camino o la internacional Eli Cesáreo.