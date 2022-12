Duelo de exigencia para el Frigoríficos

El Frigoríficos del Morrazo apelará a la magia de O Gatañal para sacar adelante el encuentro que esta tarde (20 horas, con el arbitraje de los cántabros Hoz Fernández y Riloba Pereda) afronta ante el Rebi Cuenca. El conjunto que dirige Nacho Moyano quiere hacer valer su fortaleza como local y el buen rendimiento de las últimas semanas para imponerse a un conjunto que llega en estado de gracia, ocupando la tercera plaza de la Liga Asobal Plenitude y optando a sacarse el billete para la Copa Asobal.

El objetivo del Cangas no es otro que aprovechar los dos últimos partidos del año –este ante el Cuenca y el de la próxima semana en Huesca– para cerrar con éxito la primera vuelta e incrementar los nueve puntos que tiene en la actualidad. Llegar a los 11 no sería una mala cifra, si bien Moyano subraya que la ambición es ganar los dos duelos, una meta que supondría irse al parón con un inestimable plus de tranquilidad.

El primer paso será el de hoy, en un duelo en el que el Cangas aspira a seguir en la misma línea de los últimos encuentros, con la única salvedad del primer tiempo de Granollers. “Nuestra idea no debe ser otra que mantener el nivel quitando ese grano que supusieron los primeros 30 minutos ante el Granollers”, señala un técnico madrileño que incluso apunta a la derrota ante el Ademar como “el mejor partido que hicimos en toda la temporada, más allá del resultado final”. Esa ola positiva en la que se halla el Cangas y que quiere explotar es similar a la que traerá el Cuenca. “Debemos maximizar nuestras virtudes y hacer un muy buen partido para poder ganarles, porque su momento es óptimo y están peleando por las primeras posiciones de la Liga”, señala el preparador de los de O Morrazo.

Los locales confían en mantener la buena línea de los últimos encuentros

Moyano ha apuntado en estos días que las claves para los suyos pasarán por mantener la intensidad y la concentración los 60 minutos, seguir con un buen nivel defensivo en el juego posicional y evitar las pérdidas de balón. Conseguir estos tres aspectos supone poder combatir a un equipo cuyo fuerte es la defensa, no en vano es el segundo conjunto menos goleado de la categoría.

La buena noticia de la recuperación de Moisés ha quedado empañada por el duro golpe que supone la lesión de Santi López, que deja al Cangas sin uno de sus mejores especialistas defensivos. Por si fuera poco, Aizen arrastra molestias. Moyano ha convocado a los 16 disponibles, que son los porteros Javi Díaz y Gerard Forns; los centrales Rubén, Del Arco y Manu Pérez; los laterales Aizen, Gayo, Fodorean y Brais; los extremos Moisés, Dorado, Jenilson y Vilanova; y los pivotes Quintas, Martín y Chaparro.