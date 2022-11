Crispametal y Fulming recortan con el liderato

Fulming Bar Royal y Crispametal recortaron diferencias con respecto a la primera posición de la Liga Keniata de Moaña en una jornada en la que el líder de la categoría, el Casa Adriano, descansó. La diferencia del vigente campeón del torneo con respecto a sus más inmediatos perseguidores es ahora de solamente dos puntos –aunque con un partido menos disputado–, toda vez que tanto Fulming como Crispametal resolvieron con éxito sus respectivos compromisos ante los dos últimos clasificados de la categoría. El primero de ellos doblegó por un contundente 9-0 al Tecnosat, mientras que el segundo hizo lo propio en su encuentro ante el Esmorga por 7-1.

En ese pañuelo en el que se ha convertido provisionalmente la cabeza de la tabla clasificatoria, el Getelec Instalaciones trata de explotar sus opciones después de un fin de semana en el que venció con claridad al BB+ por 9-4, lo que lo deja a solo un triunfo de la segunda plaza. En cambio, el Máikel and Best Sport sufre un paso atrás en sus aspiraciones al no haber sido capaz de pasar del empate ante el Drink Team Canaqui en un duelo lleno de emoción y de goles (6-6).

Un escalón más abajo se encuentra el Rápido da Jalleira/Axeito Urban, que venció por 5-2 al Kanillas Athlétic y se afianza de este modo entre los diez primeros clasificados. A partir de ahí la lucha es más encarnizada para poder entrar en el grupo de privilegio de cara a la segunda fase del campeonato. Y es que son cuatro los equipos que están igualados a 14 puntos para cerrar este primer grupo. El Electricidad Bermúdez mantiene su puesto a pesar de haber caído frente al Decoraciones Fernández por 3-1, mientras que el Burguer Piscis/Chiringuito A Borna derrotó en esta jornada al Automoción 313 de forma ajustada por 2-1. Bar Ramona/Costas Barber Shop y Cervexería O Carlete firmaron tablas en su duelo particular en otro choque repleto de goles (5-5).

Fuera de esas diez primeras posiciones, pero a un solo punto de ellas está situado el A Centoleira/Daniel’s, que este fin de semana ganó al Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética por un ajustado 2-1. A un partido de distancia de ese décimo puesto también está el Drink Team Canaqui. El último tramo de la tabla clasificatoria tuvo como resultado más destacado el ya mencionado triunfo del Decoraciones Fernández. Pero también el Leña Verde sacó provecho de la jornada al imponerse en un disputado encuentro al Northcoast Barbershop por 2-1. Las cuatro últimas plazas permanecen sin variaciones, con Mapfre Moaña, BB+. Tecnosat y Esmorga.