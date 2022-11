Manu Pérez asoma la cabeza

El número 17 que luce en su camiseta podría ser una metáfora del que hasta ahora había sido su papel en el Frigoríficos del Morrazo, el de ese jugador llamado a ser el descarte en la convocatoria mientras continúa quemando etapas para dar el salto al primer equipo. Pero Manu Pérez, uno de los últimos talentos formados en la factoría del Balonmán Cangas ha acelerado ese proceso en las últimas semanas. El jovencísimo central ha aprovechado las ausencias de Rubén ante el Blendio Sinfín y de Moisés frente al Ademar León para entrar de lleno en los planes de Nacho Moyano y disputar minutos importantes en ambos encuentros. Una oportunidad que probablemente volverá a tener en el duelo de mañana ante el Fraikin Granollers.

“Es un jugador que ya está en predisposición de hacerse un hueco, está en ese momento de tirar la puerta abajo, y los dos espacios que ha encontrado ha sabido aprovecharlos”, afirma el preparador madrileño de su pupilo. Moyano apostó por el canterano ante el Sinfín (entró en pista en el minuto 14 con desventaja de 8-6) y a este no le pesó la responsabilidad. Falló su primer lanzamiento, pero fue clave en el segundo periodo, anotando tres goles de otros tantos intentos. Y frente al Ademar también cumplió con creces, marcando un gol. A pesar de que su posición natural es la de central, Pérez ha mostrado además polivalencia para actuar en ambos laterales e incluso en algún momento como improvisado extremo izquierdo para darle descanso a Mario Dorado.

“Creo que todos tenemos la sensación, y más aún dentro de la plantilla, de que está aquí para jugar y no de relleno. En las dos últimas jornadas ha sumado, especialmente en el partido de Santander”, señala el entrenador madrileño del Cangas. Moyano ya había recurrido a Pérez en esta temporada en el duelo ante el Fútbol Club Barcelona, en un choque en el que reservó a varios jugadores con problemas físicos, pero ha sido ahora cuando ha dado toda su confianza a un jugador que apenas tiene 17 años.

Líder del filial en la Primera Nacional

“Esto se lo ganan ellos, yo no les regalo nada. Pongo a jugar a quien lo pueda hacer, a quien cuando tenga la oportunidad de estar arriba demuestre capacidad para hacerlo”, señala, antes de añadir que “en el momento en que dé un paso atrás, en que no tenga esa valentía jugando, volverá a donde estaba, pero de momento está cumpliendo muy bien”. En paralelo, Pérez no pierde la perspectiva y es uno de los líderes del Automanía Luceros, que está completando una gran campaña en la Primera Nacional. El jugador moañés, de hecho, es el segundo máximo realizador de la categoría con 79 dianas, a una media de 7,9 por encuentro. Su inteligencia en la dirección de juego y una capacidad innata para encontrar los espacios en el uno contra uno lo convierten en un imprescindible para Adrián Méndez.

Lo cierto es que la precocidad ha sido un habitual en la corta carrera de Manu Pérez. Con solo 15 años se estrenó en la Primera Nacional para convertirse en uno de los pilares del filial cangués. El premio gordo le llegaría en diciembre de 2020, cuando disputó sus primeros minutos en la Liga Asobal ante el Barcelona. Habitual en los entrenamientos del primer equipo desde entonces, en la pasada campaña vivió uno de sus momentos más complicados, con una lesión que lo apartó varios meses de las pistas. Volvió con más fuerza y este año ha dado un paso adelante y se prepara, como dice su técnico, para tirar la puerta abajo.